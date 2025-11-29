Messi logra histórico récord e Inter Miami se mete a la MLS Cup

Video Messi suma histórico récord e Inter Miami se mete a la MLS Cup

Inter Miami se coronó campeón de la Conferencia Este de la MLS tras vencer el sábado por 5-1 al New York City, un duelo donde Lionel Messi logró otra histórica marca.

El crack de las Garzas alcanzó las 405 asistencias oficiales, superando la marca del mítico Ferenc Puskas y convirtiéndose desde hoy en el máximo asistidor de la historia del futbol.

El nuevo hito de ‘La Pulga’ llegó durante la goleada ante el conjunto de New York, en un partido en el que marcaron sus compatriotas Tadeo Allende, en tres ocasiones, y Mateo Silvetti y también el venezolano Telasco Segovia.

Allende abrió la cuenta a los 14 minutos y apenas nueve después anotaba de cabeza el segundo tras un buen centro de Jordi Alba.

Antes de acabar el primer tiempo, el conjunto visitante descontó por intermedio de Justin Haak.

Y en la segunda mitad apareció Messi para, a los 67 minutos, dar un preciso pase a Silvetti y sumar un nuevo pase gol y darle la tranquilidad al equipo de Javier Mascherano.

Segovia, tras una brillante pase de tacón de Jordi Alba, y Allende, sellaron la goleada del equipo del sur de la Florida que ahora espera por el ganador de la Conferencia Oste, duelo que disputarán el San Diego FC de Hirving ‘Chucky’ Lozano y Pablo Sisniega, ante el Vancouver Whitecaps.