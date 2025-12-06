    MLS Playoffs

    ¿Cuántos títulos Lionel Messi a lo largo de toda su carrera?

    El argentino se coronó en la MLS con Inter Miami a dos años de aterrizar en los Estados Unidos.

    Lionel Messi acaba de incluir el título de la MLS con Inter Miami a su grande lista de campeonatos ganados a lo largo de su carrera dentro del futbol.

    El legado de Messi viene desde su paso glorioso con el Barcelona, equipo donde ganó la mayoría de sus trofeos, así como los que sumó con el PSG y ahora el cuadro de Inter Miami.

    A todos esos campeonatos también se agregan los que ha ganado con la selección de Argentina, tras una época de fracasos y ahora una de conseguir muchos títulos con él como líder.

    LOS TÍTULOS DE MESSI


    Hay un debate sobre si son 47 o 48 los títulos que tiene Lionel Messi con el campeonato de la MLS, ya que algunos no cuentan como tal el de la Conferencia Este de la MLS 2025, al no ser como tal oficial, aunque en la MLS tiene validez.

    Estos son, uno por uno, los 47 títulos de Messi:

    • Selección Argentina:

    - Mundial Sub-20 en 2005 - Medalla Oro en Juegos Olímpicos Beijing 2008 - Copa América (2) en 2021 y 2024
    - Finalissima en 2022
    - Copa del Mundo en 2022.

    • Barcelona:

    - Champions League (4): 2005/06 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15 - LaLiga de España (10): 2004/05 - 2005/06 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2017/18 - 2018/19 - Copa del Rey (7): 2008/09 - 2011/12 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2020/21
    - Mundial de Clubes (3): 2009 - 2011 - 2015
    - Supercopa de Europa (3): 2009/10 - 2011/12 - 2015/16
    - Supercopa de España (8): 2005/06 - 2006/07 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2013/14 - 2016/17 - 2018/19

    • PSG:

    - Ligue 1 (2): 2021/22 - 2022/23 - Supercopa de Francia (1): 2022/23

    • Inter Miami:

    - Leagues Cup (1): 2023 - Supporters' Shield (1): 2024 - Conferencia Este, MLS (1): 2025*
    - MLS Cup (1): 2025.

