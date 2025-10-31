Video ¿Otra vez? Se encienden los ánimos con Miguel Herrera en Costa Rica

Miguel Herrera, director técnico de Costa Rica, protagoniza una nueva polémica justo cuando su equipo se encuentra en medio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés y miemtro del Comité Ejecutivo de la Federación de Futbol de Costa Rica, mostró su enojo con el timonel mexicano, incluso al grado de negarse a viajar con él.

Todo inició cuando Miguel Herrera declaró a Columbia de Costa Rica una crítica al Cartaginés, equipo de la máxima competición local.

“Veo a Cartaginés y pienso: ‘Tienen una idea’, pero después cambian. Un día juegan espectacular y al siguiente no se les ve bien. Cuando debieron imponer autoridad para clasificar, perdieron en casa”, dijo en su momento Miguel Herrera, algo que no gustó a Leonardo Vargas.

El propio directivo respondió por el mismo medio a las declaraciones del estratega mexicano y fue severo en el juicio hacia el timonel incluso desde que Costa Rica inició su participación en la presente fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, especialmente en el empate ante Haití.