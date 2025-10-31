    Futbol

    Miguel Herrera protagoniza cruce con directivo en Costa Rica

    Un directivo en Costa Rica muestra incluso rechazo a viajar con el 'Piojo' y el ambiente se pone de máxima tensión.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿Otra vez? Se encienden los ánimos con Miguel Herrera en Costa Rica

    Miguel Herrera, director técnico de Costa Rica, protagoniza una nueva polémica justo cuando su equipo se encuentra en medio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

    Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés y miemtro del Comité Ejecutivo de la Federación de Futbol de Costa Rica, mostró su enojo con el timonel mexicano, incluso al grado de negarse a viajar con él.

    PUBLICIDAD

    Todo inició cuando Miguel Herrera declaró a Columbia de Costa Rica una crítica al Cartaginés, equipo de la máxima competición local.

    “Veo a Cartaginés y pienso: ‘Tienen una idea’, pero después cambian. Un día juegan espectacular y al siguiente no se les ve bien. Cuando debieron imponer autoridad para clasificar, perdieron en casa”, dijo en su momento Miguel Herrera, algo que no gustó a Leonardo Vargas.

    El propio directivo respondió por el mismo medio a las declaraciones del estratega mexicano y fue severo en el juicio hacia el timonel incluso desde que Costa Rica inició su participación en la presente fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, especialmente en el empate ante Haití.

    “Con la Federación todo bien, pero no viajaré con la Sele porque tendría que hacerlo con este señor. Iré por mi cuenta a apoyar desde las gradas. Nunca esperé esos comentarios. Prefiero mantener distancia para evitar más problemas”.

    Relacionados:
    FutbolMiguel HerreraCosta Rica

