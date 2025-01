‘Piojo’ Herrera habló en entrevista exclusiva con Línea de 4 de TUDN y admitió que si bien cuenta con un carácter explosivo, ahora sabe encauzarlo; aunque no negó que ha sido esa personalidad la que le ha llevado lejos en el mundo del futbol.

"Siendo sinceros, fue una sola vez (lo de sus problemas de carácter), luego se hace más grande de lo que ha sido, fue una vez, aprendí mucho, no quiero decir que no tengo carácter explosivo, he aprendió a encauzarlo de mejor forma.