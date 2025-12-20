    Mexicanos en el Exterior

    Edson Álvarez es baja en el Fenerbahce debido a lesión

    El mediocampista mexicano queda fuera de convocatoria justo cuando parecía ganar terreno en Turquía.

    Por:Fernando Vázquez
    Edson Álvarez, mediocampista mexicano, causó baja del Fenerbahce este sábado en partido dentro de la Superliga de Turquía ante el Eyüspor debido a una lesión, esto después de vivir un buen momento con el conjunto otomano.

    Álvarez fue excluido de la convocatoria para el compromiso en la competición local ante el Eyüspor en una decisión que correspondió al director técnico italiano Domenico Tedesco.

    El propio Tedesco explicó solamente que Álvarez no jugará el referido partido ni el siguiente.

    Diversos medios en Turquía habían anticipado que Edson Álvarez sintó dolores y molestias antes del encuentro y, por ello, se tomó la decisión de no arriesgarlo para el juego de este sábado.

    El Fenerbahce acabó por imponerse por 3-0 a domicilio. Su próximo compromiso, y todo apunta a que tampoco estará Edson Álvarez, será ante el Besiktas dentro de la Copa de Turquía en partido de alto riesgo para las dos escuadras de Estambul.

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorEdson Álvarez

