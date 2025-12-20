Mexicanos en el Exterior Edson Álvarez es baja en el Fenerbahce debido a lesión El mediocampista mexicano queda fuera de convocatoria justo cuando parecía ganar terreno en Turquía.

Video La insólita razón por la que Edson Álvarez fue excluido del Fenerbahce

Edson Álvarez, mediocampista mexicano, causó baja del Fenerbahce este sábado en partido dentro de la Superliga de Turquía ante el Eyüspor debido a una lesión, esto después de vivir un buen momento con el conjunto otomano.

Álvarez fue excluido de la convocatoria para el compromiso en la competición local ante el Eyüspor en una decisión que correspondió al director técnico italiano Domenico Tedesco.

El propio Tedesco explicó solamente que Álvarez no jugará el referido partido ni el siguiente.

Diversos medios en Turquía habían anticipado que Edson Álvarez sintó dolores y molestias antes del encuentro y, por ello, se tomó la decisión de no arriesgarlo para el juego de este sábado.