"Muy contento, el objetivo que tenemos me parece muy motivante, muy noble, hay más de 17 millones de guatemaltecos muy ilusionados que Guatemala clasifique por primera vez a una Copa del Mundo, me parece una meta extraordinaria".

"La directiva muy seria, nos han apoyado muy bien en tres años, se vive muy bien y lo que es más importante muy buena gente, feliz, trabajadora, me atrevería a decir que se vive mejor en Guatemala que en México . En México tendemos a minimizar Centroamérica y se vive muy bien, ahora que he andado por Costa Rica, Panamá, El Salvador, han progresado muchísimo".

TÉCNICOS MEXICANOS RECONOCIDOS EN EXTRANJERO

"A los que llevamos más años hay mucha gente joven que empuja, los de experiencia queremos defendernos como los comentaristas. Fueron buscando gente joven, me duele que no sean mexicanos los que están, viene la mayoría extranjeros, me duele".