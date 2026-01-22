    Liga MX

    Liga MX: Fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul se cae

    El jugador colombiano no será parte del plantel del conjunto de La Noria.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Se va de Pumas? Esto se sabe del futuro de Caicedo

    Miguel Borja, delantero colombiano de 32 años, no será jugador de Cruz Azul debido a que su fichaje se cayó con el conjunto de La Noria, esto cuando todavía transcurre la temporada del futbol de estufa del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    Más sobre Liga MX

    Henry Martín y el panorama que tiene en puerta con América en la Liga MX
    1 mins

    Henry Martín y el panorama que tiene en puerta con América en la Liga MX

    Liga MX
    América ya contempla refuerzo y Jardine lo comunica a su plantilla
    1 mins

    América ya contempla refuerzo y Jardine lo comunica a su plantilla

    Liga MX
    Tigres hace oficial el fichaje de Paco Reyes para el Clausura 2026
    1 mins

    Tigres hace oficial el fichaje de Paco Reyes para el Clausura 2026

    Liga MX
    Gignac paseaba por las calles de Nuevo León y por poco lo atropellan
    1 mins

    Gignac paseaba por las calles de Nuevo León y por poco lo atropellan

    Liga MX
    Sergio Bueno será el técnico de Mazatlán para este Clausura 2026
    1 mins

    Sergio Bueno será el técnico de Mazatlán para este Clausura 2026

    Liga MX
    Jugadores panameños que brillaron y dejaron huella en la Liga MX
    3 mins

    Jugadores panameños que brillaron y dejaron huella en la Liga MX

    Liga MX
    Víctor Dávila y Lichnovsky saldrán para la llegada del refuerzo en América
    1 mins

    Víctor Dávila y Lichnovsky saldrán para la llegada del refuerzo en América

    Liga MX
    Lo que se sabe sobre el adiós de la multa por el no descenso
    1 mins

    Lo que se sabe sobre el adiós de la multa por el no descenso

    Liga MX
    América presenta protesta contra el arbitraje en el inicio del Apertura 2026
    1 mins

    América presenta protesta contra el arbitraje en el inicio del Apertura 2026

    Liga MX
    Maximin comparte mensaje en redes tras el empate ante Pachuca
    1 mins

    Maximin comparte mensaje en redes tras el empate ante Pachuca

    Liga MX

    Acorde con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el jugador informó al conjunto cementero que no esperará más al Cruz Azul para que concrete la operación.

    PUBLICIDAD

    Borja y su entorno decidieron dar por terminada la operación que no acababa por concretarse debido a que el conjunto celeste debía liberar una plaza de jugador no formado en México.

    Cruz Azul esperaba que Camilo Cándido o Mateusz Bogusz fueran quienes liberaran esa plaza para que entrara el propio Borja, algo que finalmente no sucedió.

    Miguel Borja permaneció alrededor de un mes en México en busca de concretarse su fichaje con Cruz Azul. Todo parece indicar que tomará una oferta procedente del Medio Oriente para continuar su carrera.

    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX