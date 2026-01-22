Liga MX Liga MX: Fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul se cae El jugador colombiano no será parte del plantel del conjunto de La Noria.

Video ¿Se va de Pumas? Esto se sabe del futuro de Caicedo

Miguel Borja, delantero colombiano de 32 años, no será jugador de Cruz Azul debido a que su fichaje se cayó con el conjunto de La Noria, esto cuando todavía transcurre la temporada del futbol de estufa del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Acorde con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el jugador informó al conjunto cementero que no esperará más al Cruz Azul para que concrete la operación.

PUBLICIDAD

Borja y su entorno decidieron dar por terminada la operación que no acababa por concretarse debido a que el conjunto celeste debía liberar una plaza de jugador no formado en México.

Cruz Azul esperaba que Camilo Cándido o Mateusz Bogusz fueran quienes liberaran esa plaza para que entrara el propio Borja, algo que finalmente no sucedió.