Liga MX Miguel Borja agradece a Cruz Azul tras fichaje fallido en el Clausura 2026 El delantero colombiano rompió el silencio tras darse a conocer que no jugará en la Liga MX.



Por: TUDN

El futbolista colombiano Miguel Borja rompió el silencio tras darse a conocer que no se concretó su fichaje con Cruz Azul para el torneo Clausura 2026.

Por medio de las redes sociales, Borja compartió algunas palabras horas después de ver frustrado su deseo de jugar en la Liga MX.

"Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaran para que se diera mi llegada.

"Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar.

"Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelven a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina", escribió Borja en Instagram.

El delantero colombiano y su entorno decidieron dar por terminada la operación del fichaje con Cruz Azul debido a que el conjunto celeste debía liberar una plaza de jugador no formado en México.