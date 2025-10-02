Video Javier Aguirre y el 'ajedrez' para el tema de la portería con Memo Ochoa

La convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de octubre como parte de la preparación del equipo rumbo al Mundial 2026, del cual es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, genera expectativa pero también muchas dudas, sobre todo en la portería.

La experiencia de Guillermo Ochoa, quien ha declarado en varias ocasiones que desea participar en su sexta Copa del Mundo de la FIFA antes del retiro, es un punto a su favor, aunque todo parece que la desesperación por tener minutos y conseguir equipo para la temporada 2025-2026 lo llevó a una de las ligas de menor ranking.

PUBLICIDAD

El guardameta de 40 años de edad consiguió fichar con el Limassol de Chipre, con el que suma dos partidos y ha recibido siete goles, cinco en el partido de su debut, por lo que el poco seguimiento relector que pueda tener esa liga se suma a las sonadas derrotas de su club.

¿VUELVE GUILLERMO OCHOA A UNA CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN MEXICANA?

En Insiders de TUDN, Gibrán Araige habló sobre la posibilidad de que Memo Ochoa sea considerado por el seleccionador nacional de México, Javier Aguirre, pues todo indica que repetirán en el llamado Luis Ángel Malagón, José Rangel y Carlos Moreno, quienes estuvieron en la pasada Fecha FIFA ante Japón y Corea del Sur.

“Creo que llevar a Memo sería regalarle la convocatoria, desde mi punto de vista”, indicó Gibrán Araige en Insiders debido a los goles recibidos y la Liga en la que juega Memo Ochoa, con todo y que se trata del futbol de Europa; además, aseguró algunas sorpresas en la lista del Vasco.

Entre esas sorpresas se puede dar la inclusión de Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiya de la Liga de Arabia Saudita y quien no es contemplado en la Selección Mexicana desde la pasada Copa Oro pese a tener cuatro goles en seis juegos con su club este semestre.

“Sé que hubo una plática con Julián Quiñones, hubo acercamiento, no sé si va a estar todavía en la convocatoria. Pero sí hubo plática con gente de la Selección Mexicana y puede ser una de las novedades, lo está haciendo muy bien en la Liga de Arabia Saudita”, resaltó Gibrán Araige para Insiders de TUDN.