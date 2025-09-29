Jesús Corona anunció su retiro del futbol profesional y Tijuana le dio la oportunidad de hacer en el juego ante Cruz Azul en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que Xolos terminó ganando por marcador de 2-0.

Precisamente, Jesús Corona estuvo en exclusiva con David Faitelson en el show de Faitelson Sin Censura y uno de los temas que no podía pasarse por alto es el de la portería.

Sobre Luis Ángel Malagón, Chuy hizo un análisis del arquero, destacó dos cosas importantes sobre su carrera y dio su visto bueno para que se haga cargo del arco del Tri en el Mundial 2026.

“Sí, un buen muchacho que me ha tocado platicar con él, muy sencillo, muy humano, futbolísticamente con condiciones muy grandes, creo que se ha ganado ese derecho de estar en el arco nacional, ha mostrado carácter que se necesita para estar en selección”.

“ Sí, yo lo veo como titular, se me hace un muy buen arquero, obviamente tiene sus virtudes, tiene situaciones que tiene que mejorar, pero ha demostrado, no cualquiera es tricampeón en América, no es para más y siendo referente ahora, me da gusto por él”, declaró Corona quien también reveló el gol más doloroso de su carrera.

Esto opina Jesús Corona sobre un sexto Mundial para Memo Ochoa

Sobre Guillermo Ochoa, quien le mandó un mensaje por su retiro, José de Jesús se puso de ambos lados, de su compañero en la Selección Mexicana durante varios años y del lado de los jóvenes que vienen levantando la mano para tener un lugar en la Copa del Mundo y señaló que es un trabajo complicado para Javier Aguirre.

“Yo conozco muy bien a Memo, sé que la tiene muy clara, tenía que estar en activo con algún equipo para luchar por un lugar, es un arquero que representa bastante, siempre ha estado al frente en los últimos tres Mundiales y que ha dado la cara con buenas actuaciones, esperemos que se le cumpla, por él”.

“Te pones del otro lado, que vienen jóvenes con muchas condiciones que quisieran también tener la oportunidad de ir a una justa mundialista, ahí es donde se tiene que hacer un gran análisis por parte de Javier Aguirre, de la dirección técnica, qué es lo mejor, pero sin lugar a duda, de que lo merece, lo merece Memo Ochoa”.