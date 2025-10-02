    Mundial 2026

    Fecha FIFA puede traer un regreso a la Selección Mexicana con Julián Quiñones

    El 'Vasco' Aguirre dará su lista de convocados para los juegos que sostendrá México ante Colombia y Ecuador.

    Por:
    TUDN.
    Video ¿Regreso esperado? El elemento que apunta a volver al Tri

    Javier Aguirre dará a conocer su lista de convocados para la Selección Mexicana d e cara a la penúltima fecha FIFA del 2025 en la cual podría haber novedades y dudas tras lesiones que sufrieron algunos futbolistas.

    El primer descartado es Rodrigo Huescas quien sufrió una sensible lesión durante el partido del Copenhague en la Champions League que podría alejarlo de las canchas por varios meses.

    Los futbolistas que están en duda para aparecer en la convocatoria del Tri son Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

    El delantero sufrió un golpe durante el último partido que disputó con el Fulham que lo obligó a dejar el juego y se mantiene en una incógnita su llamado, al igual que el llamado del ‘Machín’, quien apenas se reintegró con Fenerbahçe tras su lesión de la pasada fecha FIFA.

    Y de acuerdo con Gibrán Araige, reportero de TUDN, la novedad para los juegos ante Colombia y Ecuador sería el regreso de Julián Quiñones quien ha brillado con el Al-Qadisiya en el inicio de la temporada del futbol de Arabia Saudita.

    La última vez que Javier Aguirre convocó al atacante fue para la Copa Oro 2025 donde disputó más de 100 minutos y no pudo conseguir gol el torneo donde el Tri se consagró campeón.

    La Selección Mexicana enfrentará el próximo 11 de octubre a Colombia en el AT&T Stadium y tres días después a su similar de Ecuador en la casa de Chivas.

    Video Rafa Márquez adelanta detalles de la lista del Tri vs. Colombia y Ecuador

    2 min
    Selección Mexicana comenzará a "cerrar filas" en convocatoria ante Colombia y Ecuador

    2 min
    Confirman partido amistoso México vs. Argentina previo al Mundial 2026

    2 min
    Javier Aguirre lanza fuerte mensaje tras el empate en el México vs. Corea del Sur

    1 min
    Santi Gimenez tras su gol con el Tri: "Me hacía falta sentir esa confianza"

    1 min
    Horario y dónde ver el amistoso México vs. Corea del Sur rumbo al Mundial 2026

