Mercedes Roa, influencer y quien fuera presidenta del Club de Cuervos FC en la Kings League como en la Quens League anunció su salida del equipo debido a todo el ‘hate’ que recibía a través de las redes sociales del conjunto.

Sin embargo, acusó, a través de un video difundido por las redes sociales, que lejos de recibir apoyo por parte de Cuervos, decidieron hacerla a un lado más por cuidar la imagen de la institución que por su integridad.

Publicidad

“Sí, ya no soy presidenta de Cuervos, no voy a ser presidenta de Cuervos en la Queens League tampoco. Hace un tiempo ya tuvimos una reunión: ‘Mercedes, es que los comentarios misóginos y de hate que recibes y recibe el equipo por ti es algo que no esperábamos, y no queremos que vaya por ahí la conversación. Por lo tanto ya no queremos que seas la presidenta de Cuervos’.

“A eso añadieron también que ellos tienen hijas que leen esos comentarios y que no les gusta que sus hijas lean esos comentarios. Yo leo esos comentarios también chicos”, indicó en un tono de consternación Mercedes Roa en un video que de inmediato se viralizó.

“Juego fut desde que estaba chiquitita y llevo cuatro años en redes, vaya, esos comentarios los he recibido siempre. Lo que sí es que en la Kings League se multiplicó muchísimo el hate, es algo de lo que casi no me gusta hablar porque al final no quiero centrar en todas las cosas negativas”.

Mercedes Roa entró en depresión debido al ‘hate’ recibido con Club de Cuervos

Asimismo, la influencer señaló cómo vivió esta etapa, en la que no dudó en dejar debido a al falta de apoyo, pero que sí dañó en parte su salud mental debido a todo el odio generado en las redes sociales, sobre todo hacia ella, pues aclaró que no era ella quien tomaba las decisiones en el club que la gente pensaba.

“Entré en una depresión fuertísima, tenía ansiedad, dormía súper poquito y e despertaba y me sangraba la nariz por el estrés. Hubo semanas donde lloraba todas las noches, aún así no hubiera renunciado. Nunca tomé una decisión del equipo.

Publicidad

“Cuando empezó a intensear el hate me di cuenta que jamás tuve el apoyo de Cuervos, de los dueños de Cuervos, hay contenido en donde ya ni siquiera me involucraban en nada. Todo el hate lo recibía yo; no los jugadores, no el cuerpo técnico, yo lo entiendo, porque la gente me ve a mí como si hubiera tomado las decisiones.

“Yo aguanté todos los madrazos, aunque muchos no fueran mi culpa”, sentenció con firmeza Mercedes Roa a través de su video en el que explicó su salida de Club de Cuervos tanto de la Kings League como de la Queens Legue.

Video ¡Bombazo! La Queens League llega a Las Américas Doce equipos revolucionarán la manera de vivir el futbol femenil dentro y fuera de las canchas. 0:51 mins