Mexicanos en el Exterior Edson Álvarez termina su etapa en el Fenerbahce y ya se prepararía para el Mundial El mexicano ya no será tomado en cuenta para el último partido del equipo en la Superliga turca y quedará desvinculado del club por lo que deberá regresar a Inglaterra tras el verano.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Edson Álvarez ya no tendrá actividad con Fenerbahçe y queda fuera del equipo

El mediocampista mexicano Edson Álvarez quedará fuera del Fenerbahce de Turquía de manera anticipada por lo que llegará sin equipo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como ocurrió en el último partido, el mexicano ya no será tomado en cuenta para el cierre de temporada del equipo en la Superliga y quedará desvinculado del club, pues no optarán por adquirir sus derechos federativos, según informó la televisora turca HT Sport.

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"Edson Álvarez, tampoco será incluido en la convocatoria en el próximo partido. El expediente de Edson Álvarez con el Fenerbahçe se ha cerrado. El Fenerbahce no adquirirá definitivamente los derechos federativos de este jugador. Subrayémoslo también", dijo el periodista Alper Yemeniciler.

Edson está cedido desde el West Ham con un contrato que vence este 30 de junio por lo que tras el verano deberá reportar a Inglaterra. Previamente, Zeki Murat Gole, auxiliar del equipo mencionó que ya habían tomado una decisión sobre el jugador, quien ya estaba enterado."Hemos hecho una declaración sobre Edson. Como equipo técnico, hemos tomado una decisión. También se lo hemos comunicado a él", expresó.

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