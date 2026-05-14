Mexicanos en el Exterior 'Chino' Huerta vuelve a perder la Final de la Copa de Bélgica con Anderlecht El delantero sigue sumando minutos en busca de entrar a la convocatoria final de la Selección Mexicana.

Video 'Chino' Huerta pierde la Final de la Copa de Bélgica por segunda vez consecutiva

El mexicano César ‘Chino’ Huerta se volvió a quedar muy cerca de ganar su primer título europeo al perder la Final de la Copa de Bélgica luego de que su equipo, el Anderlecht, fuera derrotado por el Union Saint-Gilloise con marcador de 3-1 en tiempos extra.

‘Chino’ Huerta inició la Final en la banca, pero ingresó al campo al minuto 82 después que el VAR validara el gol de Mihajlo Cvetkovic para el 1-1 del Anderlecht luego de que el Union Saint-Gilloise abriera el marcador al minuto 73 con gol de Kevin Mac Allister.

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El partido de extendió a tiempos extra donde el Union Saint-Gilloise anotó dos goles en cinco minutos vía Mohammed Fuseini (94’) y Kevin Rodríguez (99’) para proclamarse campeón.

Cabe destacar que, el año pasado, el Anderlecht y el 'Chino' Huerta también perdieron la Final de la Copa de Bélgica al caer 2-1 contra el Brujas con el mexicano siendo titular.

Anderlecht buscaba romper una sequía de ocho años sin ganar la Copa de Bélgica y se mantuvo con nueve trofeos en el palmarés, a tres del Brujas que es el máximo ganador.

Mientras que el Union Saint-Gilloise conquistó su cuarta Copa tras levantarla en 1913, 1914 y 2024.

El ‘Chino’ Huerta jugó su partido número 15 de la temporada, el tercero desde que regresó de una lesión de pubalgia que lo alejó de las canchas por siete meses.