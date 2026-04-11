Raúl Jiménez entro en la segunda mitad con Fulham y Santiago Gimenez no jugó
Los delanteros mexicanos no pudieron evitar las respectivas derrotas en Premier League y Serie A.
Este sábado entraron en actividad los mexicanos Raúl Jiménez y Santiago Gimenez en sus respectivos clubes, pero ninguno de los dos tuvo suerte en sus enfrentamientos con el Fulham y el Milan.
El Fulham cayó por marcador de 2-0 en Anfield ante el Liverpool dentro de la jornada 32 de la Premier League, los goles fueron obra de Rio Ngumoha y de Mohamed Salah, ambos en la primera mitad.
Raúl Jiménez ingresó de cambio en la segunda mitad, a los 80 minutos, pero no pudo hacerse presente en el marcador para darle una esperanza a su equipo que marcha en la onceava posición de la clasificación.
¿Cómo le fue a Santiago Gimenez en Milan?
Por su parte, el AC Milan recibió al Udinese en San Siro, el conjunto Rossoneri cayó por 3-0, marcador que los mantiene en la tercera posición de la Serie A con 63 puntos.
El delantero mexicano, Santiago Gimenez se quedó en la banca y no vio minutos, el técnico Massimiliano Allegri prefirió darle ingreso en la segunda mitad al alemán Niclas Füllkrug en la ofensiva.
Ambos delanteros se mentiene en la lucha para llegar de la mejor forma futbolística a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.