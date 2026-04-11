Mexicanos en el Exterior Raúl Jiménez entro en la segunda mitad con Fulham y Santiago Gimenez no jugó Los delanteros mexicanos no pudieron evitar las respectivas derrotas en Premier League y Serie A.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Jornada difícil para Raúl Jiménez y Santiago Gimenez en Europa

Este sábado entraron en actividad los mexicanos Raúl Jiménez y Santiago Gimenez en sus respectivos clubes, pero ninguno de los dos tuvo suerte en sus enfrentamientos con el Fulham y el Milan.

El Fulham cayó por marcador de 2-0 en Anfield ante el Liverpool dentro de la jornada 32 de la Premier League, los goles fueron obra de Rio Ngumoha y de Mohamed Salah, ambos en la primera mitad.

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Raúl Jiménez ingresó de cambio en la segunda mitad, a los 80 minutos, pero no pudo hacerse presente en el marcador para darle una esperanza a su equipo que marcha en la onceava posición de la clasificación.

¿Cómo le fue a Santiago Gimenez en Milan?

Por su parte, el AC Milan recibió al Udinese en San Siro, el conjunto Rossoneri cayó por 3-0, marcador que los mantiene en la tercera posición de la Serie A con 63 puntos.

El delantero mexicano, Santiago Gimenez se quedó en la banca y no vio minutos, el técnico Massimiliano Allegri prefirió darle ingreso en la segunda mitad al alemán Niclas Füllkrug en la ofensiva.