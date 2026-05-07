    Mexicanos en el Exterior

    Dinamo de Moscú y Luis Chávez, eliminados de la Copa; el mexicano anotó penalti

    El Dinamo de Moscú del mexicano perdió la final de ruta de la Copa de Rusia ante el Krasnodar en una eliminatoria que terminó con global de 0-0.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Luis Chávez se queda sin título en Rusia tras perder ante Krasnodar

    El Dinamo de Moscú del mexicano Luis Chávez perdió la final de ruta de la Copa de Rusia por 6-5 en la tanda de penaltis ante el Krasnodar en una eliminatoria que terminó con global de 0-0.

    Tras un partido muy reñido, hacia el final de la segunda mitad ingresó de cambio el mediocampista mexicano al minuto 85 aunque poco pudo hacer para evitar la igualdad.

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    LUIS CHÁVEZ ANOTA EN LA TANDA DE PENALTIS

    El juego se tuvo que definir en la tanda de penaltis y Chávez fue uno de los cobradores designados. El mexicano fue el tercero en pararse en el manchón y cumplió al anotar su tiro.

    Sin embargo, en la muerte súbita el Dinamo erró su tiro en los pies de Cáceres. En cambio Lennin si anotó su gol para darle el triunfo al Krasnodar.

    Con este resultado el Krasnodar se enfrentará ahora al Spartak de Moscú en la llamada super final para determinar al campeón del torneo. En tanto que Luis Chávez sigue acumulando minutos a la espera de ser considerado para el Mundial 2026.

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