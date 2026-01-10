Futbol Memo Ochoa deja comovedor detalle a fan que pasó por quimioterapias El portero mexicano tuvo un gesto que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Video El conmovedor gesto de Memo Ochoa con aficionado que pasó por quimioterapias

Memo Ochoa, portero del AEL LImassol de Chipre, tuvo un conmovedor detalle con un aficionado que pasó por quimioterapias y que, de cierta manera, tuvo la 'compañía' del guardameta mexicano.

El usuario juan8axd reveló en su cuenta de TikTok que Ochoa le regaló un mensaje y saludo especial debido a que lucha contra el cáncer y sigue un tratamiento de quimioterapias.

De hecho, el propio Juan, quien dijo que cuenta con ese nombre de usuario en homenaje al propio Memo Ochoa, había compartido en su cuenta que en las últiamas sesiones de quimioterapia a las cuales asistió, portó distintos uniformes del exguardián del América.

A su vez, pidió hcer viral el video en donde muestra su colección de jerseys de Memo Ochoa (y que portó en sus sesiones de quimioterapia) para que el portero pudiera verlo, algo que finalmente logró.