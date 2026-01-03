AEL Limassol Memo Ochoa presume su ataja de tres puntos con el AEL Limassol La jugada le valió a su equipo el triunfo ante el Ethnikos Achnas en la liga de Chipre.

Guillermo Ochoa mantuvo su arco en cero y con ello el AEL Limassol se llevó la victoria por la mínima diferencia ante el Ethnikos Achnas en la liga de Chipre en la jornada 16 de la liga de aquel país.

El arquero mexicano contribuyó con un par de atajadas para la causa de su equipo y, Memo presumió una particularmente en sus redes sociales.

Un mano a mano contra Breno de Almeida que se enfiló rumbo a su arco y al borde del área disparó. Ochoa se recostó y detuvo el balón de gran forma.

El único tanto del partido fue obra de Zacaria Sarjo Sawo, a los 70 minutos, y el arquero hizo un par de atajas más que ayudaron a mantener inmaculado su arco.

Con este resultado, el AEL se mantiene en el séptimo sitio en Chipre con 24 unidades.

A los 40 años, Guillermo Ochoa se mantiene en activo y a la espera de ganarse un sitio para ser convocado por la Selección Mexicana al Mundial 2026, el cual sería el sexto para su causa.