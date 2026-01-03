    AEL Limassol

    Memo Ochoa presume su ataja de tres puntos con el AEL Limassol

    La jugada le valió a su equipo el triunfo ante el Ethnikos Achnas en la liga de Chipre.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Memo Ochoa presume su atajada de tres puntos con el AEL

    Guillermo Ochoa mantuvo su arco en cero y con ello el AEL Limassol se llevó la victoria por la mínima diferencia ante el Ethnikos Achnas en la liga de Chipre en la jornada 16 de la liga de aquel país.

    El arquero mexicano contribuyó con un par de atajadas para la causa de su equipo y, Memo presumió una particularmente en sus redes sociales.

    PUBLICIDAD

    Más sobre AEL Limassol

    Memo Ochoa presume su ataja de tres puntos con el AEL
    1:25

    Memo Ochoa presume su ataja de tres puntos con el AEL

    Fútbol
    Partidos de hoy martes 23 de diciembre: Mexicanos en Europa y Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Partidos de hoy martes 23 de diciembre: Mexicanos en Europa y Copa Africana de Naciones

    Fútbol
    Guillermo Ochoa recibe gol olímpico en partido de AEL Limassol vs. Apollon
    1 mins

    Guillermo Ochoa recibe gol olímpico en partido de AEL Limassol vs. Apollon

    Fútbol
    Guillermo Ochoa es captado con directiva del Real Madrid en el Bernabéu
    1 mins

    Guillermo Ochoa es captado con directiva del Real Madrid en el Bernabéu

    Fútbol
    Memo Ochoa considera fuerte, intenso y difícil jugar en la Liga de Chipre
    1 mins

    Memo Ochoa considera fuerte, intenso y difícil jugar en la Liga de Chipre

    Fútbol
    Memo Ochoa lidera una marca negativa con el Limassol en el futbol de Chipre
    1 mins

    Memo Ochoa lidera una marca negativa con el Limassol en el futbol de Chipre

    Fútbol
    Guillermo Ochoa sufre dura goleada en Chipre con AEL Limassol
    1:16

    Guillermo Ochoa sufre dura goleada en Chipre con AEL Limassol

    Fútbol
    Memo Ochoa sufre dolorosa goleada en Chipre con AEL Limassol
    1 mins

    Memo Ochoa sufre dolorosa goleada en Chipre con AEL Limassol

    Fútbol
    Memo Ochoa da asistencia y logra su primer triunfo con el AEL Limassol
    1 mins

    Memo Ochoa da asistencia y logra su primer triunfo con el AEL Limassol

    Fútbol
    Sacudida a Guillermo Ochoa en AEL Limassol ¿que pone en riesgo el Mundial 2026?
    1 mins

    Sacudida a Guillermo Ochoa en AEL Limassol ¿que pone en riesgo el Mundial 2026?

    Fútbol

    Un mano a mano contra Breno de Almeida que se enfiló rumbo a su arco y al borde del área disparó. Ochoa se recostó y detuvo el balón de gran forma.

    El único tanto del partido fue obra de Zacaria Sarjo Sawo, a los 70 minutos, y el arquero hizo un par de atajas más que ayudaron a mantener inmaculado su arco.

    Con este resultado, el AEL se mantiene en el séptimo sitio en Chipre con 24 unidades.

    A los 40 años, Guillermo Ochoa se mantiene en activo y a la espera de ganarse un sitio para ser convocado por la Selección Mexicana al Mundial 2026, el cual sería el sexto para su causa.

    Video ¡FIFA recuerda espectacular atajada de Ochoa! Guardameta reacciona así
    Relacionados:
    AEL LimassolGuillermo Ochoa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX