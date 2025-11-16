    liga mx

    Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mexicano detenido por caso de violencia familiar

    Fue detenido por las autoridades el domingo por la mañana.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Árbitro se luce ‘a lo Chiquimarco’ en el Lazio vs. Milan

    Marco Antonio 'N', reconocido exárbitro mexicano de Liga MX y con recorrido mundialista, fue detenido la mañana de este domingo 16 de noviembre.

    De acuerdo con el medio Récord, la detención de Marco Antonio 'N' fue a raíz de un presunto delito por violencia familiar que data del 2023 y cuyo documento ha sido confirmado por la fuente al tenerlo en su posesión.

    PUBLICIDAD

    En el 2023, el exsilbante conocido popularmente como 'Chiquimarco' fue detenido por el mismo caso, pero fue puesto en libertad rápidamente, no sin antes recibir un auto de vinculacion a proceso dejando abierto el caso, según detalló su representante legal en ese entonces.

    Tras la detención este fin de semana, Marco Antonio 'N' tiene programada una audiencia de carácter presencial obligatorio el próximo martes 18 de noviembre del presente año al mediodía.

    El apodado 'Chiquimarco' fue uno de los rostros más reconocidos, polémicos y experimentados del arbitraje en el futbol mexicano que logró tener actividad en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Resalta esta último Mundial, en el que presenció la histórica goleada de Alemania a Brasil por marcador de 1-7.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Campeones con Cruz Azul descienden con Godoy Cruz en el futbol argentino

    Campeones con Cruz Azul descienden con Godoy Cruz en el futbol argentino

    1 min
    América se lleva empate en amistoso ante LA Galaxy previo a la Liguilla de la Liga MX

    América se lleva empate en amistoso ante LA Galaxy previo a la Liguilla de la Liga MX

    56 Historias
    LA Galaxy vs. América EN VIVO partido amistoso internacional: ¡Finaliza el partido!
    1 min
    Kevin Mier reaparece tras exitosa cirugía con presidente de Cruz Azul

    Kevin Mier reaparece tras exitosa cirugía con presidente de Cruz Azul

    1 min
    Horario y dónde ver el partido amistoso América vs. LA Galaxy

    Horario y dónde ver el partido amistoso América vs. LA Galaxy

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX