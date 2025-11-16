Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mexicano detenido por caso de violencia familiar
Fue detenido por las autoridades el domingo por la mañana.
Marco Antonio 'N', reconocido exárbitro mexicano de Liga MX y con recorrido mundialista, fue detenido la mañana de este domingo 16 de noviembre.
De acuerdo con el medio Récord, la detención de Marco Antonio 'N' fue a raíz de un presunto delito por violencia familiar que data del 2023 y cuyo documento ha sido confirmado por la fuente al tenerlo en su posesión.
En el 2023, el exsilbante conocido popularmente como 'Chiquimarco' fue detenido por el mismo caso, pero fue puesto en libertad rápidamente, no sin antes recibir un auto de vinculacion a proceso dejando abierto el caso, según detalló su representante legal en ese entonces.
Tras la detención este fin de semana, Marco Antonio 'N' tiene programada una audiencia de carácter presencial obligatorio el próximo martes 18 de noviembre del presente año al mediodía.
El apodado 'Chiquimarco' fue uno de los rostros más reconocidos, polémicos y experimentados del arbitraje en el futbol mexicano que logró tener actividad en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Resalta esta último Mundial, en el que presenció la histórica goleada de Alemania a Brasil por marcador de 1-7.