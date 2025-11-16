Video Árbitro se luce ‘a lo Chiquimarco’ en el Lazio vs. Milan

Marco Antonio 'N', reconocido exárbitro mexicano de Liga MX y con recorrido mundialista, fue detenido la mañana de este domingo 16 de noviembre.

De acuerdo con el medio Récord, la detención de Marco Antonio 'N' fue a raíz de un presunto delito por violencia familiar que data del 2023 y cuyo documento ha sido confirmado por la fuente al tenerlo en su posesión.

PUBLICIDAD

En el 2023, el exsilbante conocido popularmente como 'Chiquimarco' fue detenido por el mismo caso, pero fue puesto en libertad rápidamente, no sin antes recibir un auto de vinculacion a proceso dejando abierto el caso, según detalló su representante legal en ese entonces.

Tras la detención este fin de semana, Marco Antonio 'N' tiene programada una audiencia de carácter presencial obligatorio el próximo martes 18 de noviembre del presente año al mediodía.