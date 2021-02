Difunden el último video vivo de Maradona: "Me siento abollado"

"Hola, Luque. Estoy abollado, pero todo bien. Sabes que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena, salgo de mi madriguera", dice Maradona en la grabación, enviando saludos a su médico personal, Leopoldo Jacinto Luque.

Johnny Espósito, hijo de María Rosa Maradona, una de las hermanas del Diez, pasó con su tío sus últimas horas reveló: "El 24 estuvo bien, pero él no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque él ya no podía patear una pelota".