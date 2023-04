Lionel Messi corrige a aficionada que le pedía una foto: “Es video, es video”

“La paciencia de Leo Messi. Me puse nerviosa y no podía sacar la foto. 'Es video', me advertía él. Un día de estos me animo y lo publico con el sonido original. Ahí se fueron mis Copas en brazos de los Campeones del Mundo y yo no puedo ser más feliz. 23/3/23 Recuerdos de una noche inolvidable”, posteó Eliana Pantano al momento de compartir el video con música de fondo.