Messi tuvo miedo de México en Qatar 2022: "Podemos quedar fuera"

"Un día que nos permitieron ver a familiares, yo decido no ver a nadie porque no tenía humor y no quería transmitir esa energía fea... no quería ver a nadie y cuando todos estaban por bajarse, por irse, él me dice que tampoco le había dicho a nadie de la familia porque se sentía así, no quería que los chicos lo vieran así", empezó De Paul sobre la charla con Lionel.