La Final de la Copa Libertadores no solo trajo alegría para los fanáticos del Flamengo, sino también para un pequeño reportero que cumplió su sueño de relatar el partido de una forma peculiar.

Resulta que el adolescente de 15 años, Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes' en redes sociales y oriundo de la región peruana de Andahuaylas, no fue acreditado para el partido entre Palmeiras y Flamengo, disputado en el Estadio Monumental de Lima, Perú el fin de semana, por no alcanzar todavía la mayoría de edad.

Luego de un largo viaje de 18 horas para presenciar la final en la capital peruana, el joven reportero, quien sueña con ser periodista deportivo, no se quedó de manos cruzadas tras la negativa de la acreditación y decidió narrar el partido desde las alturas.

Huamán trepó uno de los cerros aledaños al estadio y desde ahí, con una vista privilegiada, decidió instalar su puesto de transmisión con una cámara, micrófono en mano y un trípode acompañado de un pequño grupo de adolescentes que escucharon con emoción la narración del partido.

Tras hacerse viral en redes sociales, fanáticos al futbol de todo el mundo aplaudieron la pasión y el empeño del joven para aferrarse a su sueño y desafiar los límites.