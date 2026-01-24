    Inter Miami CF

    Messi cumple sueño de Pol Deportes previo al amistoso Inter Miami vs. Alianza Lima

    El joven reportero no pudo evitar romper en llanto en vivo.

    Por:Juan Regis
    El partido de pretemporada del Inter Miami ante Alianza Lima en Perú conmovió a todos los aficionados del futbol luego de que el sueño de un joven reportero se hiciera realidad.

    El pequeño influencer y futuro peridosita deportivo, 'Pol Deportes', logró que Lionel Messi le firmara el jersey del Inter Miami que tenía preparado desde meses atrás para la visita del club de la MLS a su país.

    Apoyado por la televisora local, Pol Deportes logró que Messi firmara su playera cuando el argentino bajaba del autobús con rumbo a los vestidores del estadio conocido como 'Matute'.

    El momento quedará para siempre en la memoria del joven Cliver Huamán Sánchez, quien rompió en llanto de alegría momentos después y presumió en redes sociales el follow del Inter Miami a su cuenta de Instagram.

    Pol Deportes se hizo viral a inicios de diciembre del 2025 por narrar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras desde la parte más alta de un cerro con vista al Estadio Monumental de Lima, ciudad a la que tardó 18 horas en llegar demostrando su pasión y amor por el futbol y el periodismo deportivo.

    El partido amistoso terminó 3-0 a favor del Alianza Lima gracias al doblete de Paolo Guerrero y el gol de Luis Ramos. El Inter Miami viajará a Medellín, Colombia para enfrentar al Atlético Nacional el próximo sábado 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot.

