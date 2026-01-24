Inter Miami CF Messi cumple sueño de Pol Deportes previo al amistoso Inter Miami vs. Alianza Lima El joven reportero no pudo evitar romper en llanto en vivo.

Video Messi hace llorar a joven reportero peruano en vivo

El partido de pretemporada del Inter Miami ante Alianza Lima en Perú conmovió a todos los aficionados del futbol luego de que el sueño de un joven reportero se hiciera realidad.

El pequeño influencer y futuro peridosita deportivo, 'Pol Deportes', logró que Lionel Messi le firmara el jersey del Inter Miami que tenía preparado desde meses atrás para la visita del club de la MLS a su país.

Apoyado por la televisora local, Pol Deportes logró que Messi firmara su playera cuando el argentino bajaba del autobús con rumbo a los vestidores del estadio conocido como 'Matute'.

El momento quedará para siempre en la memoria del joven Cliver Huamán Sánchez, quien rompió en llanto de alegría momentos después y presumió en redes sociales el follow del Inter Miami a su cuenta de Instagram.

Pol Deportes se hizo viral a inicios de diciembre del 2025 por narrar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras desde la parte más alta de un cerro con vista al Estadio Monumental de Lima, ciudad a la que tardó 18 horas en llegar demostrando su pasión y amor por el futbol y el periodismo deportivo.