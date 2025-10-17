Lionel Messi anunció la ‘Messi Cup’, un torneo juvenil para futuras estrellas

Lionel Messi presentó oficialmente la 'Messi Cup', un torneo internacional Sub-16 que se disputará en Miami del 9 al 14 de diciembre de 2025, con la participación de clubes de élite como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea, River Plate, Newell’s Old Boys e Inter Miami.

A través de su cuenta de Instagram, el capitán argentino, que viene de brillar con su selección, compartió el anuncio junto al logo oficial del certamen.

“ Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, escribió el capitán del Inter Miami, equipo que ya está clasificado a los Playoffs de la MLS.

La productora fundada por Messi informó que la competencia busca convertirse en “un innovador torneo internacional de futbol juvenil que reunirá a algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y a sus mejores jugadores Sub-16”, combinando futbol de alto nivel con propuestas culturales y de la industria deportiva.

“El torneo es más que una competencia; es una plataforma que fusiona deporte, cultura e innovación, con el objetivo de generar valor a largo plazo para los deportistas, las comunidades y las marcas”, añadieron los organizadores.