Lionel Messi anunció la ‘Messi Cup’, un torneo juvenil para futuras estrellas

    Participarán clubes como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea, River Plate, Newell's Old Boys e Inter Miami.

    Jaime Bernal.
    Lionel Messi presentó oficialmente la 'Messi Cup', un torneo internacional Sub-16 que se disputará en Miami del 9 al 14 de diciembre de 2025, con la participación de clubes de élite como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea, River Plate, Newell’s Old Boys e Inter Miami.

    A través de su cuenta de Instagram, el capitán argentino, que viene de brillar con su selección, compartió el anuncio junto al logo oficial del certamen.

    Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, escribió el capitán del Inter Miami, equipo que ya está clasificado a los Playoffs de la MLS.

    La productora fundada por Messi informó que la competencia busca convertirse en “un innovador torneo internacional de futbol juvenil que reunirá a algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y a sus mejores jugadores Sub-16”, combinando futbol de alto nivel con propuestas culturales y de la industria deportiva.

    “El torneo es más que una competencia; es una plataforma que fusiona deporte, cultura e innovación, con el objetivo de generar valor a largo plazo para los deportistas, las comunidades y las marcas”, añadieron los organizadores.

    El formato incluirá dos grupos de cuatro equipos, con una fase de todos contra todos y una etapa final de playoffs. La final y el partido por el tercer puesto se disputarán en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami.

