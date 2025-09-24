    Lionel Messi

    Messi brilla con goles y asistencia en Yankee Stadium con Inter Miami

    El argentino volvió a ser clave para el Inter Miami que consiguió su boleto a los Playoffs de MLS.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Lionel Messi brilló en la goleada de 4-0 del Inter Miami ante New York City FC este miércoles en e l Yankee Stadium, con par de goles y una asistencia, para que el cuadro de la Florida asegure su presencia en los MLS Playoffs.

    El argentino llegó a la cantidad de 844 goles y además de 392 asistencias en su carrera futbolística, el mismo día que se confirmó el partido amistoso de México vs. Argentina previo al Mundial 2026.

    LOS GOLES Y LA ASISTENCIA DE MESSI EN LA GRAN MANZANA


    El espectáculo de Lionel Messi comenzó tarde, pero puntual. El 10 del Inter Miami cedió un pase filtrado, con túnel incluido, para Baltasar Rodríguez que anotó en mano a mano al minuto 43.

    En el segundo tiempo vino el show total con los goles del argentino. El 0-2 fue tras un pase que recibió de Sergio Busquets, confrontó al portero y bombeó a su salida al 74' para un golazo más a su cuenta.

    Luego vino el gol de Luis Suárez de penal al 83' y finalmente Messi cerró la cuenta con una jugada individual por banda derecha, que culminó con tiro cruzado dentro del área al minuto 86.

    Con este resultado, Inter Miami es tercero de la Conferencia Este con 55 puntos, aún con dos partidos pendientes, a cinco unidades de Philadelphia Union que cuenta con 60.

    En los últimos días se había hecho viral Messi por un autógrafo que dio en plena calle abordo de un auto de lujo.

