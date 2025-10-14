La Selección de Argentina se mantiene en ritmo de cara al Mundial 2026, en esta fecha FIFA disputó un encuentro amistoso ante su similar de Puerto Rico en el Chase Stadium, casa del Inter Miami.

Con Lionel Messi de inicio, Argentina impuso condiciones de forma inmediata en el terreno de juego, pero fue hasta el minuto 14 que se abrió el marcador, Mac Allister hizo un acto valiente al meter la cabeza tras el tiro de Nicolás González, lo que sirvió para desviar el balón a las redes.

Diez minutos más tarde, apareció la Pulga, Messi picó el balón y le puso medio gol a Gonzalo Montiel, quien solo tuvo que conectar el balón con dirección al arco para poner a bailar el arco con el segundo tanto de la noche.

A los 36, Alexis Mac Allister se encargó de marcar doblete tras la dejadita que hizo José Manuel López dentro del área, el mediocampista del Liverpool metió un derechazo imparable para el tercero de Argentina.

En la segunda parte, se fueron un poco más relajados hasta que llegaron los cambios y con eso llegó el cuarto gol, Nahuel Molina remató el centro dentro del área, este no llevaba dirección de arco, pero Steven Echevarria se encargó de que el balón terminara en la portería con el desvío.