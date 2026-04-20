Lyon Endrick, ya habla francés fluidamente a cuatro meses de llegar a la Ligue 1 El delantero brasileño sigue sorprendiendo a todos con una primera parte del año para envidiar.

Video Endrick, ya habla francés fluidamente a cuatro meses de llegar al Lyon

No deja de sorprender a todos con su futbol y su precocidad fuera del campo. Endrick, con 19 años y tras su poca actividad con el Real Madrid, decidió dejar el club merengue rumbo al Lyon y en tierras galas le ha ido de gran manera.

Hace unos días anunció que será papá por primera vez. En marzo regresó a la selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti que se prepara para el Mundial 2026 y este fin de semana, tras la victoria 2-1 con un gol suyo sobre el PSG, a solo cuatro meses de su llegada a la Ligue 1 dio una entrevista en un francés fluido.

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Se le vio muy cómodo hablando en el canal de Ligue 1+ tras el duelo con el club de París y por supuesto ha dejado a más de uno con la boca abierta porque, además, se sabe que habla portugués, su lengua natal, español e inglés.

Una gran primera parte del año

El atacante ha tenido una primera parte del año para envidiar. Con su nuevo club ha participado en 17 juegos en todas las competencias, ha marcado siete goles y dado siete asistencias.

Es parte del grupo de atacantes brasileño que está siendo considerado para acudir al Mundial 2026, encima incluso de Neymar. Y será padre por primera vez junto a su esposa Gabriely Miranda.

Y lo de hablar francés ha sido bien recibido en tierras galas, por aquello del compromiso que ya refleja dentro y fuera del campo con el Lyon.