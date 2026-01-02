    Metz

    Tragedia en Crans-Montana alcanza a este jugador que milita en el futbol de Francia

    El incendio en un centro nocturno en Suiza durante las festividades por Año Nuevo tiene entre sus víctimas a este futbolista francés de 19 años de edad.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Tragedia de Crans-Montana alcanza a este jugador que milita en Europa

    Un centro nocturno en Crans-Montana, Suiza, conmocionó a todo el mundo luego de la tragedia que se dio durante las festividades pro el Año Nuevo, luego de que el lugar se incendiara con decenas de jóvenes al interior y que cobró la vida de al menos 40 personas.

    Sin embargo, la consternación alcanzó también al mundo del futbol en Europa, luego de que el club francés FC Metz confirmara a través de un comunicado que uno de sus jugadores es una de las víctimas tras sufrir varias quemaduras.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Ligue 1

    Estrella brasileña deja al Real Madrid y Olympique Lyon lo anuncia como refuerzo
    1 mins

    Estrella brasileña deja al Real Madrid y Olympique Lyon lo anuncia como refuerzo

    Ligue 1
    Paul Pogba regresa a futbol profesional después de 779 días
    1 mins

    Paul Pogba regresa a futbol profesional después de 779 días

    Ligue 1
    Las 10 playeras más raras en la historia del PSG
    10 fotos

    Las 10 playeras más raras en la historia del PSG

    Ligue 1
    Luis Enrique festeja a Ousmane Dembélé y besa su Balón de Oro
    1 mins

    Luis Enrique festeja a Ousmane Dembélé y besa su Balón de Oro

    Ligue 1
    Exequipo de Guillermo Ochoa desparece del profesionalismo en Francia
    1 mins

    Exequipo de Guillermo Ochoa desparece del profesionalismo en Francia

    Ligue 1
    Donnarumma se despide del PSG y le responde a Luis Enrique
    2 mins

    Donnarumma se despide del PSG y le responde a Luis Enrique

    Ligue 1
    ¡Elude el descenso! Lyon permanecerá en la Ligue 1
    1:16

    ¡Elude el descenso! Lyon permanecerá en la Ligue 1

    Ligue 1
    Lyon no descenderá y permanecerá en la Ligue 1 de Francia
    2 mins

    Lyon no descenderá y permanecerá en la Ligue 1 de Francia

    Ligue 1
    Los jugadores estrellas que pueden salir del Lyon tras el descenso
    2 mins

    Los jugadores estrellas que pueden salir del Lyon tras el descenso

    Ligue 1
    Olympique de Lyon desciende a Francia, estos son los motivos
    1:25

    Olympique de Lyon desciende a Francia, estos son los motivos

    Ligue 1

    “El FC Metz anuncia con profunda tristeza que Tahirys Dos Santos, jugador juvenil del club, originario de Mont-Saint-Martin, resultó herido en el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza, la víspera de Año Nuevo. Con quemaduras graves, el joven de 19 años fue trasladado en helicóptero a Alemania, donde actualmente recibe tratamiento.

    “Profundamente afectados por esta noticia, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico y el personal del club están conmocionados y expresan sus más sinceras condolencias a Tahirys en este difícil momento mientras lucha contra el dolor.

    “El club también desea expresar su total apoyo a su familia y está trabajando con las autoridades médicas para organizar su traslado al Hospital Mercy, cerca de su domicilio”, informó el FC Metz de la Ligue 1 de Francia.

    Tahirys Dos Santos sufrió quemaduras en 30 por ciento de su cuerpo, confirmó su representante Christophe Hutteau en entrevista a la RMC Sport de Francia.

    “No puedo decir que esté bien porque tiene un dolor terrible. Tiene quemaduras que cubren el 30 por ciento de su cuerpo. Lo bueno es que sus pulmones, que también estaban afectados, han mejorado considerablemente”, indicó el representante de Thirys dos Santos.

    Relacionados:
    MetzFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX