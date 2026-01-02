Metz Tragedia en Crans-Montana alcanza a este jugador que milita en el futbol de Francia El incendio en un centro nocturno en Suiza durante las festividades por Año Nuevo tiene entre sus víctimas a este futbolista francés de 19 años de edad.

Un centro nocturno en Crans-Montana, Suiza, conmocionó a todo el mundo luego de la tragedia que se dio durante las festividades pro el Año Nuevo, luego de que el lugar se incendiara con decenas de jóvenes al interior y que cobró la vida de al menos 40 personas.

Sin embargo, la consternación alcanzó también al mundo del futbol en Europa, luego de que el club francés FC Metz confirmara a través de un comunicado que uno de sus jugadores es una de las víctimas tras sufrir varias quemaduras.

“El FC Metz anuncia con profunda tristeza que Tahirys Dos Santos, jugador juvenil del club, originario de Mont-Saint-Martin, resultó herido en el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza, la víspera de Año Nuevo. Con quemaduras graves, el joven de 19 años fue trasladado en helicóptero a Alemania, donde actualmente recibe tratamiento.

“Profundamente afectados por esta noticia, la directiva, los jugadores, el cuerpo técnico y el personal del club están conmocionados y expresan sus más sinceras condolencias a Tahirys en este difícil momento mientras lucha contra el dolor.

“El club también desea expresar su total apoyo a su familia y está trabajando con las autoridades médicas para organizar su traslado al Hospital Mercy, cerca de su domicilio”, informó el FC Metz de la Ligue 1 de Francia.

Tahirys Dos Santos sufrió quemaduras en 30 por ciento de su cuerpo, confirmó su representante Christophe Hutteau en entrevista a la RMC Sport de Francia.