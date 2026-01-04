    Lyon

    Brutal entrada a la garganta de Tagliafico generó terror en la Ligue 1

    Mamadou Coulibaly fue expulsado tras una violenta patada directa a la garganta del defensor argentino durante el Mónaco vs. Lyon.

    Por:Jaime Bernal
    Entrada brutal a la garganta del argentino Tagliafico sacude a la Ligue 1

    El duelo entre Mónaco y Olympique de Lyon, correspondiente a la Jornada 17 de la Ligue 1 de Francia, quedó marcado por una de las acciones más violentas de la temporada.

    Corría el minuto 70 cuando Mamadou Coulibaly protagonizó una entrada escalofriante sobre Nicolás Tagliafico , una patada directa a la garganta que heló al Stade Louis II y generó inmediata indignación.

    En la disputa de un balón aéreo, el joven mediocampista francés levantó el pie de forma desmedida y sus tacos impactaron de lleno en el cuello del defensor argentino, quien cayó al césped retorciéndose de dolor. Las imágenes no dejaron margen a la interpretación y el árbitro Jérome Brisard mostró la tarjeta roja directa sin titubeos.

    La expulsión dejó al Mónaco con diez hombres y terminó de inclinar un partido que concluyó 1-3 a favor del Lyon, impulsado por un doblete de Sulc y un tanto de Abner Vinicius. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano ante la gravedad de la acción.

    Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022, permaneció varios minutos tendido antes de reincorporarse, evidenciando la dureza del golpe y la peligrosidad de la jugada, una imagen que sacudió a la Ligue 1 francesa.

