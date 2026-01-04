Lyon Brutal entrada a la garganta de Tagliafico generó terror en la Ligue 1 Mamadou Coulibaly fue expulsado tras una violenta patada directa a la garganta del defensor argentino durante el Mónaco vs. Lyon.

El duelo entre Mónaco y Olympique de Lyon, correspondiente a la Jornada 17 de la Ligue 1 de Francia, quedó marcado por una de las acciones más violentas de la temporada.

Corría el minuto 70 cuando Mamadou Coulibaly protagonizó una entrada escalofriante sobre Nicolás Tagliafico , una patada directa a la garganta que heló al Stade Louis II y generó inmediata indignación.

En la disputa de un balón aéreo, el joven mediocampista francés levantó el pie de forma desmedida y sus tacos impactaron de lleno en el cuello del defensor argentino, quien cayó al césped retorciéndose de dolor. Las imágenes no dejaron margen a la interpretación y el árbitro Jérome Brisard mostró la tarjeta roja directa sin titubeos.

La expulsión dejó al Mónaco con diez hombres y terminó de inclinar un partido que concluyó 1-3 a favor del Lyon, impulsado por un doblete de Sulc y un tanto de Abner Vinicius. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano ante la gravedad de la acción.