Allan Saint-Maximin, como ya lo había hecho en América, marcó gol en su primer juego en la Ligue 1 con el Lens.

Un tanto de velocidad y oportunidad, a los 78 minutos del juego, ante el Rennes. Luego de un largo despeje desde el arco del portero Risser.

El examericanista, bajó el balón y quedó solo ante un rival, luego de varias fintas disparó de media distancia ya entre tres contrarios, el balón entonces botó en el área y venció al portero rival.

Fue el 3-1 para su causa y fue el tanto que cerró la cuenta, y la victoria del Lens en el partido.

A su llegada al conjunto de Coapa, el atacante francés también debutó en liga con una anotación. Cuando marcó con su ahora exquipo ante Atlas en el Apertura 2025 en agosto pasado.

Sin embargo y tras su buen desembarco con América, Maximim dejó el club hace unos días acusando racismo hacía él y su familia. Se contrató e inmediato con el Lens, jugó en la semana en la Copa de Francia y ahora ya anotó su primer gol.