    Lens

    Como en América: Maximin marca gol con Lens en su primer juego de liga

    El atacante galo ya se hizo presente en el marcador de su nuevo equipo en su regreso a la Ligue 1.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Igual que en América: Maximin hace gol con Lens en su primer juego de liga

    Allan Saint-Maximin, como ya lo había hecho en América, marcó gol en su primer juego en la Ligue 1 con el Lens.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Ligue 1

    Afición del Lens de Francia apoyan a Allan Saint-Maximin con cánticos contra América
    1 mins

    Afición del Lens de Francia apoyan a Allan Saint-Maximin con cánticos contra América

    Ligue 1
    Lucas Hernandez es acusado de trata de personas y trabajo no declarado
    3 mins

    Lucas Hernandez es acusado de trata de personas y trabajo no declarado

    Ligue 1
    Entrada brutal a la garganta del argentino Tagliafico sacude a la Ligue 1
    1:15

    Entrada brutal a la garganta del argentino Tagliafico sacude a la Ligue 1

    Ligue 1
    Brutal entrada a la garganta de Tagliafico generó terror en la Ligue 1
    1 mins

    Brutal entrada a la garganta de Tagliafico generó terror en la Ligue 1

    Ligue 1
    Tragedia en Crans-Montana alcanza a este jugador que milita en el futbol de Francia
    1 mins

    Tragedia en Crans-Montana alcanza a este jugador que milita en el futbol de Francia

    Ligue 1
    Estrella brasileña deja al Real Madrid y Olympique Lyon lo anuncia como refuerzo
    1 mins

    Estrella brasileña deja al Real Madrid y Olympique Lyon lo anuncia como refuerzo

    Ligue 1
    Paul Pogba regresa a futbol profesional después de 779 días
    1 mins

    Paul Pogba regresa a futbol profesional después de 779 días

    Ligue 1
    Las 10 playeras más raras en la historia del PSG
    10 fotos

    Las 10 playeras más raras en la historia del PSG

    Ligue 1
    Luis Enrique festeja a Ousmane Dembélé y besa su Balón de Oro
    1 mins

    Luis Enrique festeja a Ousmane Dembélé y besa su Balón de Oro

    Ligue 1
    Exequipo de Guillermo Ochoa desparece del profesionalismo en Francia
    1 mins

    Exequipo de Guillermo Ochoa desparece del profesionalismo en Francia

    Ligue 1

    Un tanto de velocidad y oportunidad, a los 78 minutos del juego, ante el Rennes. Luego de un largo despeje desde el arco del portero Risser.

    El examericanista, bajó el balón y quedó solo ante un rival, luego de varias fintas disparó de media distancia ya entre tres contrarios, el balón entonces botó en el área y venció al portero rival.

    Fue el 3-1 para su causa y fue el tanto que cerró la cuenta, y la victoria del Lens en el partido.

    A su llegada al conjunto de Coapa, el atacante francés también debutó en liga con una anotación. Cuando marcó con su ahora exquipo ante Atlas en el Apertura 2025 en agosto pasado.

    Sin embargo y tras su buen desembarco con América, Maximim dejó el club hace unos días acusando racismo hacía él y su familia. Se contrató e inmediato con el Lens, jugó en la semana en la Copa de Francia y ahora ya anotó su primer gol.

    Video Ofenden a mexicanos en Francia y la reacción de Saint-Maximin se hace viral
    Relacionados:
    LensRennesAllan Saint-MaximinAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX