Futbol Estrella brasileña deja al Real Madrid y Olympique Lyon lo anuncia como refuerzo Este ofensivo cambia de aires en el mercado invernal en busca de los minutos que no tuvo en España y con el Mundial 2026 en la mira.

Video Real Madrid anuncia baja de su crack brasileño

En pleno mercado invernal, Real Madrid despidió a una de sus estrellas brasileñas para que tenga más minutos de juego en el semestre previo al Mundial 2026 en busca de un lugar en su selección.

Se trata del ofensivo Endrick, de 19 años de edad, quien en busca de los minutos de juego que no logra tener en la ‘casa blanca’ debió emigrar a otro conjunto que también viste de blanco, el Olympique Lyon de Francia.

Su cesión es sólo en calidad de préstamo hasta el verano de 2026; es decir, al final de la temporada y tras el Mundial 2026 en el que Brasil ya está clasificado vía eliminatorias de la Conmebol.

Incluso el exmadridista Karim Benzema, quien debutó en su carrera como futbolista profesional en el Lyon y donde ganó múltiples trofeos, comentó la publicación de su anuncio con un “¡vamooos!” en las cuentas oficiales del club galo y del brasileño.

Endrick vivía su segunda temporada con Real Madrid proveniente del Palmeiras, apenas hizo un gol en LaLiga la campaña pasada y cinco en la Copa del Rey, también en la anterior temporada.