Ya muy lejos de territorio mexicano y de la Liga MX, la polémica en torno a Allan Saint-Maximin, ya como jugador del Lens de Francia, sigue y deja mucho de qué hablar.

La salida del jugador francés del América estuvo envuelta en puntos negativos que involucraban racismo hacia él y su familia, lo que apresuró su salida y de un día al otro estaba fuera de la institución.

Esto trajo mucha inconformidad de los aficionados azulcrema, quienes le reclamaron a Saint-Maximin no haber alcanzado nunca el nivel que se esperaba de él a su llegada al futbol mexicano.

Ante esto, el debut del examericanista con su nuevo club, el Lens de su país, se tornó un tanto polémico, ya que desde la tribuna se pudieron escuchar cánticos en contra de la afición mexicana, mismos que rezaban "Mexicain, n*que ta mère", un insulto muy fuerte en Francia.

En el video, que circula en las redes sociales, se puede ver lo sucedido minutos antes de debutar con su nuevo equipo, cánticos que Allan Saint-Maximin agradece aplaudiendo al escucharlos.