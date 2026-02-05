    Allan Saint-Maximin

    Afición del Lens de Francia apoyan a Allan Saint-Maximin con cánticos contra América

    El exjugador de las Águilas debuta con su nuevo club y aficionados la emprenden contra la afición azulcrema.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Ofenden a mexicanos en Francia y la reacción de Saint-Maximin se hace viral

    Ya muy lejos de territorio mexicano y de la Liga MX, la polémica en torno a Allan Saint-Maximin, ya como jugador del Lens de Francia, sigue y deja mucho de qué hablar.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Ligue 1

    Lucas Hernandez es acusado de trata de personas y trabajo no declarado
    3 mins

    Lucas Hernandez es acusado de trata de personas y trabajo no declarado

    Ligue 1
    Entrada brutal a la garganta del argentino Tagliafico sacude a la Ligue 1
    1:15

    Entrada brutal a la garganta del argentino Tagliafico sacude a la Ligue 1

    Ligue 1
    Brutal entrada a la garganta de Tagliafico generó terror en la Ligue 1
    1 mins

    Brutal entrada a la garganta de Tagliafico generó terror en la Ligue 1

    Ligue 1
    Tragedia en Crans-Montana alcanza a este jugador que milita en el futbol de Francia
    1 mins

    Tragedia en Crans-Montana alcanza a este jugador que milita en el futbol de Francia

    Ligue 1
    Estrella brasileña deja al Real Madrid y Olympique Lyon lo anuncia como refuerzo
    1 mins

    Estrella brasileña deja al Real Madrid y Olympique Lyon lo anuncia como refuerzo

    Ligue 1
    Paul Pogba regresa a futbol profesional después de 779 días
    1 mins

    Paul Pogba regresa a futbol profesional después de 779 días

    Ligue 1
    Las 10 playeras más raras en la historia del PSG
    10 fotos

    Las 10 playeras más raras en la historia del PSG

    Ligue 1
    Luis Enrique festeja a Ousmane Dembélé y besa su Balón de Oro
    1 mins

    Luis Enrique festeja a Ousmane Dembélé y besa su Balón de Oro

    Ligue 1
    Exequipo de Guillermo Ochoa desparece del profesionalismo en Francia
    1 mins

    Exequipo de Guillermo Ochoa desparece del profesionalismo en Francia

    Ligue 1
    Donnarumma se despide del PSG y le responde a Luis Enrique
    2 mins

    Donnarumma se despide del PSG y le responde a Luis Enrique

    Ligue 1

    La salida del jugador francés del América estuvo envuelta en puntos negativos que involucraban racismo hacia él y su familia, lo que apresuró su salida y de un día al otro estaba fuera de la institución.

    Esto trajo mucha inconformidad de los aficionados azulcrema, quienes le reclamaron a Saint-Maximin no haber alcanzado nunca el nivel que se esperaba de él a su llegada al futbol mexicano.

    Ante esto, el debut del examericanista con su nuevo club, el Lens de su país, se tornó un tanto polémico, ya que desde la tribuna se pudieron escuchar cánticos en contra de la afición mexicana, mismos que rezaban "Mexicain, n*que ta mère", un insulto muy fuerte en Francia.

    En el video, que circula en las redes sociales, se puede ver lo sucedido minutos antes de debutar con su nuevo equipo, cánticos que Allan Saint-Maximin agradece aplaudiendo al escucharlos.

    Finalmente, Saint-Maximin ingresó al minuto 62 del encuentro contra el Troyes, equipo al que derrotaron 4-2, partido en el que el exjugador del América no pudo manifestarse en el marcador, pero si volvió a mostrar la fortaleza y entusiasmo que lo caracteriza.

    Relacionados:
    Allan Saint-MaximinAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Mochaorejas
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX