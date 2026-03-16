    Mundial 2026

    Ancelotti deja fuera a Neymar de la convocatoria de Brasil y explica por qué

    La estrella del Santos FC fue excluido de la selección brasileña pese a que Ancelotti llamó a nueve delanteros.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Mundial 2026: El regate viral de Neymar para convencer a Ancelotti para convocarlo

    Neymar quedó fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil para los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo ante Francia (26 de marzo) y Croacia (31 de marzo).

    El astro del Santos FC fue incluido en la preconvocatoria de Carlo Ancelotti, pero el técnico italiano finalmente lo dejó fuera de la lista pese a que, de los 26 jugadores que llamó, nueve son delanteros.

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    Al ser cuestionado al respecto, Ancelotti explicó la exclusión de Neymar y aseguró que aún puede subirse a la convocatoria final del Mundial 2026.

    “Neymar puede estar en la Copa del Mundo, puede llegar si está al 100 por ciento. ¿Por qué no está en esta convocatoria? Porque no está al 100 por ciento, necesitamos a jugadores que estén al 100 por ciento.

    “Neymar tiene que ser trabajando, mejorando, demostrar su calidad en una buena condición física”, respondió Ancelotti ante la pregunta de la prensa brasileña.

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    Neymar es una de las opciones que tiene Ancelotti para reemplazar a Rodrygo tras la grave lesión de ligamentos que sufrió, la cual lo hará perderse la Copa del Mundo y estará fuera de las canchas todo el año.

    Cabe recordar que, en su último partido con la selección brasileña, ante Uruguay el 17 de octubre del 2023, Neymar sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas durante un año.

    Neymar es el máximo goleador de Brasil con 79 goles en 128 partidos al superar los 77 goles que hizo Pelé en 92 encuentros.

    Convocatoria de Brasil para la fecha FIFA de marzo

    Porteros

    • Alisson (Liverpool/ING)
    • Bento (Al-Nassr/SAU)
    • Ederson (Fenerbahce/TUR)

    Defensas

    • Alex Sandro (Flamengo)
    • Bremer (Juventus/ITA)
    • Danilo (Flamengo)
    • Douglas Santos (Zenit/RUS)
    • Gabriel Magalhães (Arsenal/ING)
    • Roger Ibañez (Al-Ahly/SAU)
    • Léo Pereira (Flamengo)
    • Marquinhos (PSG/FRA)
    • Wesley (Roma/ITA)
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    Mediocampistas

    • Andrey Santos (Chelsea/ING)
    • Casemiro (Manchester United/ING)
    • Danilo (Botafogo)
    • Fabinho (Al-Ittihad/SAU)
    • Gabriel Sara (Galatasaray/TUR)

    Delanteros

    • Endrick (Lyon/FRA)
    • Gabriel Martinelli (Arsenal/ING)
    • Igor Thiago (Brentford/ING)
    • Joao Pedro (Chelsea/ING)
    • Luiz Henrique (Zenit/RUS)
    • Matheus Cunha (Manchester United/ING)
    • Raphinha (Barcelona/ESP)
    • Rayan (Bournemouth/ING)
    • Vinícius Jr. (Real Madrid/ESP)
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