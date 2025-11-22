Paul Pogba regresa a futbol profesional después de 779 días

Video Pogba es refuerzo de club francés y jugará con primo de uno de sus secuestradores

Paul Pogba vivió este sábado un retorno significativo en la Ligue 1, al reaparecer con el AS Monaco después de más de dos años, 779 días para ser exactos, lejos de la competencia oficial.

El mediocampista francés, de 32 años, ingresó al minuto 85 en la derrota 4-1 ante el Rennes, en la Jornada 13 del torneo francés, en un duelo ya sentenciado cuando reemplazó a Mamadou Coulibaly.

Su participación fue breve, pero marcada por la ovación del público local, que celebró sus primeros toques de balón tras un largo periodo de inactividad. El AS Monaco consiguió descontar en el tiempo añadido con un gol del danés Mika Biereth, aunque el resultado no alteró el trámite del encuentro.

Pogba no jugaba desde el 3 de septiembre de 2023, cuando disputó su último partido con la Juventus. Una suspensión por dopaje y distintas lesiones extendieron su ausencia, y aunque su llegada al AS Monaco a finales de junio generó expectativas, su debut se retrasó por su estado físico.

El choque en Rennes significó su primer partido en la Ligue 1, luego de construir su carrera en el Manchester United y la Juventus.