    Lens

    Gol de Florian Thauvin y doble asistencia de Saint-Maximin ponen al Lens como líder

    Los ex jugadores de la Liga MX tienen a su equipo en la parte alta de la tabla sobre el actual campeón de la UEFA Champions League.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Sorpresa en Francia! Saint-Maximin arrebata el liderato al PSG en la Ligue 1

    Después de 22 jornadas disputadas, dos ex jugadores de la Liga MX colocaron a su equipo como líder en solitario de su liga y lo hicieron sobre el vigente campeón de la UEFA Champions League, el PSG de Luis Enrique, dentro de la Ligue 1 de Francia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Ligue 1

    Como en América: Maximin marca gol con Lens en su primer juego de liga
    1 mins

    Como en América: Maximin marca gol con Lens en su primer juego de liga

    Ligue 1
    Afición del Lens de Francia apoyan a Allan Saint-Maximin con cánticos contra América
    1 mins

    Afición del Lens de Francia apoyan a Allan Saint-Maximin con cánticos contra América

    Ligue 1
    Lucas Hernandez es acusado de trata de personas y trabajo no declarado
    3 mins

    Lucas Hernandez es acusado de trata de personas y trabajo no declarado

    Ligue 1
    Entrada brutal a la garganta del argentino Tagliafico sacude a la Ligue 1
    1:15

    Entrada brutal a la garganta del argentino Tagliafico sacude a la Ligue 1

    Ligue 1
    Brutal entrada a la garganta de Tagliafico generó terror en la Ligue 1
    1 mins

    Brutal entrada a la garganta de Tagliafico generó terror en la Ligue 1

    Ligue 1
    Tragedia en Crans-Montana alcanza a este jugador que milita en el futbol de Francia
    1 mins

    Tragedia en Crans-Montana alcanza a este jugador que milita en el futbol de Francia

    Ligue 1
    Estrella brasileña deja al Real Madrid y Olympique Lyon lo anuncia como refuerzo
    1 mins

    Estrella brasileña deja al Real Madrid y Olympique Lyon lo anuncia como refuerzo

    Ligue 1
    Paul Pogba regresa a futbol profesional después de 779 días
    1 mins

    Paul Pogba regresa a futbol profesional después de 779 días

    Ligue 1
    Las 10 playeras más raras en la historia del PSG
    10 fotos

    Las 10 playeras más raras en la historia del PSG

    Ligue 1
    Luis Enrique festeja a Ousmane Dembélé y besa su Balón de Oro
    1 mins

    Luis Enrique festeja a Ousmane Dembélé y besa su Balón de Oro

    Ligue 1

    Debieron pasar 22 fechas para que el Lens se colocara en lo más alto de la tabla de posiciones; si bien aún falta mucho trayecto por disputar, ahora esa posición tiene al equipo en zona de UEFA Champions League para la siguiente temporada.

    La hazaña se dio este sábado luego de la goleada como visitante por 0-5 sobre Paris FC, que roza la zona de descenso a falta de más de 10 jornadas por disputar esta campaña en pleno año mundialista.

    DOS EX JUGADORES DE LIGA MX TIENEN AL LENS EN LA CIMA DE LA LIGUE 1

    Son Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin los que este sábado lucieron en la goleada del Lens sobre el Paris FC para superar al otro equipo parisino, el PSG, que fue relegado como sublíder de la competición con sólo un punto de diferencia.

    El viernes, PSG fue sorprendido por el discreto Stade Rennais que venció 3-1 en el arranque de la jornada en Francia; los de Luis Enrique se medirán al Metz en la siguiente fecha, aunque antes se medirá al Mónaco en la ida de Playoffs de la UEFA Champions League.

    Lens, por su parte, se medirá precisamente al conjunto monegasco el siguiente fin de semana y luego de los juegos de ida de Playoffs en la Copa de Europa.

    Florian Thauvin marcó en ese momento el 0-3 del Lens sobre Paris FC al 58’ y de penal, luego de su paso por Tigres y de donde no salió en los mejores términos, como tampoco lo hizo Allan Saint-Maximin, quien dejó al América por supuesto caso de racismo y ahora dio doble asistencia, primero al 90’ y luego al 90+5’, en ambos casos a Fofana.

    Relacionados:
    LensLiga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX