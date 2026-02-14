Lens Gol de Florian Thauvin y doble asistencia de Saint-Maximin ponen al Lens como líder Los ex jugadores de la Liga MX tienen a su equipo en la parte alta de la tabla sobre el actual campeón de la UEFA Champions League.



Video ¡Sorpresa en Francia! Saint-Maximin arrebata el liderato al PSG en la Ligue 1

Después de 22 jornadas disputadas, dos ex jugadores de la Liga MX colocaron a su equipo como líder en solitario de su liga y lo hicieron sobre el vigente campeón de la UEFA Champions League, el PSG de Luis Enrique, dentro de la Ligue 1 de Francia.

PUBLICIDAD

Debieron pasar 22 fechas para que el Lens se colocara en lo más alto de la tabla de posiciones; si bien aún falta mucho trayecto por disputar, ahora esa posición tiene al equipo en zona de UEFA Champions League para la siguiente temporada.

La hazaña se dio este sábado luego de la goleada como visitante por 0-5 sobre Paris FC, que roza la zona de descenso a falta de más de 10 jornadas por disputar esta campaña en pleno año mundialista.

DOS EX JUGADORES DE LIGA MX TIENEN AL LENS EN LA CIMA DE LA LIGUE 1

Son Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin los que este sábado lucieron en la goleada del Lens sobre el Paris FC para superar al otro equipo parisino, el PSG, que fue relegado como sublíder de la competición con sólo un punto de diferencia.

El viernes, PSG fue sorprendido por el discreto Stade Rennais que venció 3-1 en el arranque de la jornada en Francia; los de Luis Enrique se medirán al Metz en la siguiente fecha, aunque antes se medirá al Mónaco en la ida de Playoffs de la UEFA Champions League.

Lens, por su parte, se medirá precisamente al conjunto monegasco el siguiente fin de semana y luego de los juegos de ida de Playoffs en la Copa de Europa.