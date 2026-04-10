Futbol Endrick anuncia en redes sociales que espera a su primer hijo El jugado brasileño será papá a los 19 años y lo anuncia con emotivo mensaje en redes sociales.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Endrick sorprende fuera de la cancha: anuncia que será papá a los 19 años

El brasileño Endrick sigue trabajando para consolidarse como una estrella en el Olympique de Lyon de Francia y, para mantenerse motivado, nada mejor que recibir la noticia de que será papá a sus 19 años de edad.

Mediante sus redes sociales, el exatacante del Real Madrid compartió un emotivo video y una galería de fotos donde anunció, junto a su pareja Gabriely Miranda, que esperan a su primer hijo.

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Endrick pasa por un gran momento en su vida deportiva y personal

La pareja acompañó esta serie de fotos y videos con la frase: “¡Tú eres nuestro amor en forma de vida! Tú me tejiste en el vientre - Salmo 139:13”, como una forma de agradecer la bendición que les ha dado la dicha de esperar a su primer hijo y de hacer crecer la familia.

Endrick dice de forma un tanto graciosa que ahora serán cinco, ya que no solo son él y su pareja, sino que también cuentan con dos bellos perros, por lo que esperan al quinto miembro de la familia.

¿Quién es Gabriely Miranda?

Gabriely Miranda, esposa de Endrick, labora como modelo y es una de las personalidades más conocidas en Brasil, con un millón de seguidores en Instagram y más de medio millón en TikTok, donde comparte diversas publicaciones mostrando su vida de lujo, además de realizar colaboraciones con marcas de ropa, joyería y productos de belleza.