    Achraf Hakimi

    Achraf Hakimi será juzgado en París por violación

    El defensa del PSG irá a la corte tras la denuncia de una mujer en el 2023; él se dice inocente.

    Por:
    Omar Carrillo
    Achraf Hakimi, defensa marroquí del Paris Saint Germain, será juzgado por violación, luego de una denuncia presentada en marzo de 2023.

    Así lo decidió la jueza instructora del caso, luego de la solicitud de la Fiscalía de Nanterre.

    La fecha del juicio está aún por concretarse en un tribunal de la región de París.

    Desde el principio, el internacional africano ha negado los cargos y su abogada Fanny Colin ha declarado a la prensa que lamenta se monte un proceso, "basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones".

    La abogada acusó a la demandante por negarse a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN, así como al peritaje de su teléfono móvil y a que se facilite el nombre de un testigo clave con quien la denunciante habría intercambiado mensajes en las que se habla de la intención de "desvalijar al futbolista".

    Del otro lado, la abogada de la mujer, Rachel-Flore Pardo, aseguró también a la prensa que no tolerará "ninguna campaña de desprestigio o de desestabilización". Al mismo tiempo reconoció que este tipo de casos "siempre resultan difícies, más aún cuando se denuncian contra una persona tan conocida".

    Finalmente, el propio jugador ya se manifestó vía sus redes sociales.

    "Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública", escribió en su cuenta de X.

    Achraf HakimiParis Saint-Germain

