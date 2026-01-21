Mundial 2026 Lucas Hernandez es acusado de trata de personas y trabajo no declarado El defensor del PSG y seleccionado por Francia recibió una demanda por parte de una familia colombiana.

Video Campeón del mundo es acusado de trata de personas

Lucas Hernandez es acusado junto a su esposa Victoria Triay de trata de personas y trabajo no declarado por parte de una familia de cinco integrantes de origen colombiano que trabajaron para el futbolista y su pareja de septiembre de 2024 a noviembre de 2025.

La información fue revelada por la revista Paris-Match y que ha replicado la mayoría de los medios franceses e internacionales respecto al jugador del PSG y multicampeón con Bayern Múnich, Lucas Hernandez.

La abogada de los demandantes, Lola Dubois, confirmó la denuncia aunque la fiscalía de Versalles aún no responde a la demanda, la cual, a decir de la publicación, tanto el futbolista como su familia están desconcertados por la noticia, la cual desconocían.

TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN LABORAL, LA DEMANA QUE PESA SOBRE LUCAS HERNANDEZ

La denuncia se presentó apenas el pasado 14 de enero, luego de que la demandante fuera contratada en Colombia en 2024, donde conocieron a Victoria Triay y Lucas Hernandez durante un procedimiento médico, por lo que apreciaron su trabajo como enfermera.

La demandante relató que también ofreció el trabajo de sus dos hermanos y de sus padres, quienes fueron contratados; sin embargo, los trasladaron a Francia para que radicaran junto a ellos con la promesa de regularizar sus papeles administrativos para su residencia, lo cual nunca ocurrió.

"Llegué sin la documentación en regla. Los documentos aún no estaban preparados. Dijo que estaban hablando con sus abogados para ayudarme, pero nunca se hizo nada", relató la demandante respecto a los trámites, pues tampoco contaron con un registro laboral en regla.

Ante ello, la denunciante y su familia eran explotados laboralmente para trabajar jornadas de 72 y 84 horas por semana y sin contrato laboral. Tras su despido por una riña, la familia declaró que recibieron papeles realizados a última hora y cuya información nunca coincidió con las condiciones laborales en las que se empleaban.

“Hubo promesas de regularizar su situación, promesas de progreso que no se cumplieron. Estos contratos de trabajo no hacen ninguna mención a la realidad de cada uno de sus puestos, ya que todos son trabajadores polivalentes, lo que no era en absoluto el caso, y con una remuneración no acorde con las horas trabajadas (...) todo ello sin vacaciones pagadas, sin vacaciones con seis días de cada siete o incluso siete días de cada siete para algunos de ellos", denuncia Lola Dubois al medio francés RMC Sport.

La demandante señaló que ante el caso, se siente psicológica y físicamente mal, además de la sensación de ser “utilizada, frustrada y maltratada”, a espera de que la justicia francesa esclarezca el caso.

Luca Hernandez fue campeón del mundo con la Selección de Francia en el Mundial Rusia 2018 y subcampeón mundial en Qatar 2022, además de ganar una UEFA Nations League en 2021.