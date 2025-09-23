    Paris Saint-Germain

    Luis Enrique festeja a Ousmane Dembélé y besa su Balón de Oro

    El PSG compartió el momento en el que el técnico felicita al delantero francés por hacer historia en el futbol.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ‘Mosquito’ dorado: Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025

    El PSG está de fiesta luego de que Ousmane Dembélé ganara el Balón de Oro 2025 tras vencer a Lamine Yamal, quien reconoció su derrota felicitando al delantero francés.

    A través de sus redes sociales, el Paris Saint-Germain compartió el momento en el que Dembélé llega a las instalaciones del equipo con el Balón de Oro en las manos mientras sus compañeros lo reciben con felicitaciones y abrazos.

    El técnico Luis Enrique se unió al gesto con Dembélé y, tras verlo, caminó hacia él gritando “¡Ostia Ousmane Dembélé! ¡El Balón de Oro!”.

    El entrenador se mostró muy feliz de que su futbolista ganara el premio y no se quedó con las ganas de cargar el trofeo y besarlo, provocando la risa de los presentes.

    Ousmane Dembélé, en la historia del futbol

    Con 28 años, Ousmane Dembélé se convirtió en el sexto jugador francés que gana el Balón de Oro tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

    Por si no fuera poco, Dembélé entró a la selecta lista de futbolistas que han ganado una Copa del Mundo, una Champions League y un Balón de Oro.

    El francés del PSG fue el décimo jugador de la historia en conseguirlo tras Lionel Messi, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Zidane, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton y Paolo Rossi.

    Dembélé tuvo una temporada 2024-25 de ensueño al anotar 35 goles y dar 16 asistencias en 53 partidos para ayudar al PSG a levantar cuatro títulos: la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la primera UEFA Champions League de su historia.

    Además, el Mosquito comenzó la temporada 2025-26 con otro título, la Supercopa de Europa que el PSG ganó tras vencer en penales al Tottenham.

    Video ¡Lamine Yamal y Nicki Nicole lanzan mensaje tras perder el Balón de Oro!

