América Existen las pruebas de racismo a Allan Saint-Maximin en América El francés ya hasta debutó con Lens en Francia, pero su salida causó rumores que eran falsos.

Video Racismo a Maximin sí existió y se tienen pruebas de los ataques

En América la salida de Allan Saint-Maximin causó polémica por el tema de racismo, que mucha afición calificó como mentira para rescindir su contrato con las Águilas hace unos días de manera sorpresiva.

PUBLICIDAD

En el programa de Insiders de TUDN, Julio Ibáñez habló sobre este delicado tema, ante la inesperada salida del francés de la Liga MX.

"Hay que hacer una aclaración, porque mucha gente dice 'no, se inventó lo del racismo', sí hay pruebas de que sucedió, sí tuvo esos problemas".

"Todo el mundo sale ganando con esta situación, el América se quita un gran sueldo, de un futbolista que no iba a dar nada más de lo que se había y se libera la plaza de extranjero".

EL CASO DE CARRASQUILLA EN PUMAS



Rodrigo Celorio recordó el tema de que el racismo tuvo un caso hace no muy lejos, cuando sucedió la lesión de Kevin Mier por una barrida de Adalberto Carrasquilla.

"El tema del racismo es importante, sigue siendo importante, con amenazas, direcciones de casas, le pasó a Carrasquilla con lo de Kevin Mier, amenazas a sus hijos, la dirección de su casa anterior, cada quien lo maneja como le da la cabeza, yo creo que sí pasóm, está en todo su derecho", comentó Rodrigo Celorio.

Cabe recordar que a pesar de su salida de América y encontrar equipo rápido, en el Lens se recibieron ataques racistas en contra de Maximin a través de las redes sociales.