    América

    Allan Saint-Maximin habla tras su debut y primer gol con el América

    El nuevo delantero de las Águilas acepta haber tenido un debut soñado al conseguir su primer gol en la Liga MX.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¿Qué dijo Saint-Maximin tras su debut con gol? Sus palabras ya son virales

    Luego de tener un debut de ensueño, en el que no solamente marcó gol, sino que ayudó al América a llevarse la victoria sobre el Atlas, Allan Saint-Maximin reconoció el respaldo recibido por la afición azulcrema.

    "Para se honesto es un debut soñado, como dije antes, me dieron la bienvenida como a un rey, no había jugado ningún juego y la gente estaba respaldándome".

    Sobre su primer gol con la casaca de las Águilas, el jugador francés se dijo contento y satisfecho de estar cumpliendo lo prometido.

    "Dije que iba a dar todo y eso es lo que intenté hacer el día de hoy y muy feliz de mi primer gol"

    Finalmente, al hablar sobre la afición del futbol mexicano, Maximin afirmó que es un gran sentimiento para jugar al futbol.

    "Es lo que me gusta, es increíble, es el mejor sentimiento para empezar a jugar futbol, estoy muy feliz de estar aquí y más noches como esta".

    En un juego de volteretas, el América derrotó a domicilio al Atlas en encuentro de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que se colocó en el segundo sitio de la tabla de posiciones.

