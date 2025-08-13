Guillermo Ochoa ha vivido experiencias sublimes como amargas durante su paso por el futbol de Europa, algunas de las más sombrías fueron descensos que registró tanto en Francia como en España e Italia.

Sin embargo, aunque ya no está vinculado con ninguno de estas escuadras e incluso ha tocado puertas en el futbol español para tratar de volver a la actividad, pues se encuentra sin equipo, uno de sus ex equipos quedó relegado al ámbito amateur.

Se trata del Ajaccio, equipo en el que incursionó en el futbol de Europa y con el que incluso tuvo un descenso, pero también muchos reflectores sobre él por su calidad bajo los tres postes que lo llevaron a lucirse con atajadas ante figuras de primer nivel.

Si bien la decisión es firme, pero no definitiva, Ajaccio descendió administrativamente a la Liga Nacional por Parte de la Comisión Federal de Control de Clubes que prohibió al equipo participar en competiciones nacionales para la temporada 2025-2026.

La decisión ocurrió días después de que sufriera su primer descenso administrativo de la Ligue 2 a la Nacional, decisión que el club corso no logró recurrir su apelación por falta de recursos, pero que a través de su directiva trabaja para preservar su estatus profesional.

De acuerdo con el diario de Corso Matin, Ajaccio enfrenta un déficit de más de 15 millones de dólares, una cantidad que no podrá cumplir en el plazo de declaración de impuestos a finales de agosto.

De confirmarse la sanción, entonces Ajaccio será reducido a la categoría amateur del futbol de Francia.