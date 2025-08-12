Es oficial, Gianluigi Donnarumma dejará de ser portero del PSG y ya se despidió de la afición parisina con un comunicado en el que le respondió a Luis Enrique.

El técnico del Paris Saint-Germain declaró que él tomó la decisión de dejar a Donnarumma fuera de su convocatoria para la Supercopa de Europa ante Tottenham este miércoles.

“Su ausencia responde a una decisión mía, soy 100 por ciento responsable de la misma”, dijo Luis Enrique para después detallar la salida de Donnarumma ante el fichaje de Lucas Chevalier, portero de 23 años que llegó procedente de Lille por 40 millones de euros.

" Quiero un estilo diferente de portero y por eso tomé esta decisión. Gigio es uno de los mejores metas del mundo sin duda, y aún mejor como persona. Pero así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100 por ciento responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría”, agregó el español.

Donnarumma se despide del PSG y responde a Luis Enrique

Por su parte, Gianluigi Donnarumma rompió el silencio y publicó en sus redes sociales una carta de despedida para la afición del PSG.

“Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera de la cancha, para ganarme un lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain.

“Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado.

“Espero tener la oportunidad de mirar a la afición del Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa.

“A mis compañeros, mi segunda familia: gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos.

“Jugar en este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor”, dice el comunicado que publicó el portero italiano de 26 años.

¿Dónde jugará Gianluigi Donnarumma?

Tras darse a conocer que no fue convocado por el PSG para la Supercopa de Europa, Donnarumma fue vinculado con la Premier League, específicamente con el Manchester City y United.

Fabrizio Romano reporta que Pep Guardiola es fan de Donnarumma y que el City ya contactó al PSG para sondear su fichaje, ya que Ederson Moraes podría irse del equipo con destino al Galatasaray de Turquía.