    Liga MX

    ¿Víctor 'Toro' Guzmán a Chivas? Esto es lo que se sabe

    La preparación de la plantilla de los rojiblancos toma un giro rumbo al Clausura 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video El crack mexicano que Chivas rechaza

    Víctor 'Toro' Guzmán, jugador de los Rayados de Monterrey, ha sonado fuerte para Chivas en medio de la temporada de fichajes en el futbol de estufa rumbo al Clausura 2026.

    Más sobre Liga MX

    América comienza la pretemporada sin Allan Saint-Maximin rumbo al Clausura 2026
    1 mins

    América comienza la pretemporada sin Allan Saint-Maximin rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Figura extranjera del León apunta para salir del club
    1 mins

    Figura extranjera del León apunta para salir del club

    Liga MX
    Liga MX Clausura 2026: Monterrey suma a Daniel Aceves como su primer refuerzo
    2 mins

    Liga MX Clausura 2026: Monterrey suma a Daniel Aceves como su primer refuerzo

    Liga MX
    América perfila a Víctor Dávila e Igor Lichnovsky como primeras bajas para el Clausura
    1 mins

    América perfila a Víctor Dávila e Igor Lichnovsky como primeras bajas para el Clausura

    Liga MX
    ¡América contempla estas dos bajas para el Clausura 2026!
    2:11

    ¡América contempla estas dos bajas para el Clausura 2026!

    Liga MX
    ¡Estos son los objetivos de Santos Laguna para el Clausura 2026!
    1:32

    ¡Estos son los objetivos de Santos Laguna para el Clausura 2026!

    Liga MX
    ¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026!
    1 mins

    ¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026!

    Liga MX
    Chivas hace oficial el regreso de Ángel Sepúlveda
    1 mins

    Chivas hace oficial el regreso de Ángel Sepúlveda

    Liga MX
    Cruz Azul dedicó una emotiva despedida a Ángel Sepúlveda en su ida a Chivas
    1 mins

    Cruz Azul dedicó una emotiva despedida a Ángel Sepúlveda en su ida a Chivas

    Liga MX
    Héctor Reynoso se desquita con patadón a Cuauhtémoc Blanco en Juego de Leyendas
    1 mins

    Héctor Reynoso se desquita con patadón a Cuauhtémoc Blanco en Juego de Leyendas

    Liga MX

    De acuerdo a Erick López, reportero de TUDN, la realidad es que el Rebaño, al menos de momento, no pone como prioridad al 'Toro' como parte de sus refuerzos.

    PUBLICIDAD

    El conjunto tapatío no ha levantado incluso el teléfono para intentar sondear la posibilidad de contratar a Víctor Guzmán, por lo que la operación no luce viable.

    En Chivas entienden que el 'Toro' Guzmán es pieza fundamental en el Monterrey, incluso a futuro, por lo que se ve lejana, al menos de momento, la posibilidad de fichaje.

    Eso sí, el Guadalajara se plantea la llegada de uno o dos refuerzos más. Cabe recordar que elementos como Alan Mozo, Alan Pulido y Erick Gutiérrez son considerados para un posible intercambio.

    Relacionados:
    Liga MXMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX