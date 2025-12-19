Liga MX ¿Víctor 'Toro' Guzmán a Chivas? Esto es lo que se sabe La preparación de la plantilla de los rojiblancos toma un giro rumbo al Clausura 2026.

Víctor 'Toro' Guzmán, jugador de los Rayados de Monterrey, ha sonado fuerte para Chivas en medio de la temporada de fichajes en el futbol de estufa rumbo al Clausura 2026.

De acuerdo a Erick López, reportero de TUDN, la realidad es que el Rebaño, al menos de momento, no pone como prioridad al 'Toro' como parte de sus refuerzos.

El conjunto tapatío no ha levantado incluso el teléfono para intentar sondear la posibilidad de contratar a Víctor Guzmán, por lo que la operación no luce viable.

En Chivas entienden que el 'Toro' Guzmán es pieza fundamental en el Monterrey, incluso a futuro, por lo que se ve lejana, al menos de momento, la posibilidad de fichaje.