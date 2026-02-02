Tigres anuncia a César Araújo como refuerzo para Clausura 2026 de Liga MX
El mediocampista uruguayo realizará pruebas médicas y después firmará su contrato con el club de la UANL.
Tigres tiene su segundo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX con la llegada de César Araújo, mediocampista de Uruguay, que cuenta con 24 años.
El joven sudamericano arriba al futbol mexicano tras haber jugado con el Orlando City SC de la MLS de Estados Unidos en los últimos cuatro años.
"Mediocampista con potencia, fuerza y experiencia en Selección Uruguaya. ¡César Araújo llega para hacer exámenes médicos y posteriormente firmar con La U de Nuevo León!", fue el posteo en redes sociales por el cuadro mexicano.
EL BALANCE DE CÉSAR ARAÚJO EN SU CARRERA
César Araújo es hermano menor de Maxi Araújo, quien brillara en Toluca y fuera vendido a Europa hace unos meses. Debutó en 2019 con Montevideo Wanderers en 2019 y se fue en 2021 a Estados Unidos.
En la MLS se consolidó en el mediocampo del equipo de Orlando City SC con 152 partidos, siete goles y 10 asistencias, aunque la última temporada fue la que menos minutos tuvo.
Araújo llega a cubrir la ausencia de Rafa Carioca que dejó al club en 2025 y anunció su retiro hace algunos días.