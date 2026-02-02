Liga MX Tigres anuncia a César Araújo como refuerzo para Clausura 2026 de Liga MX El mediocampista uruguayo realizará pruebas médicas y después firmará su contrato con el club de la UANL.

Video ¡Fichaje estelar! Tigres anuncia a su segundo refuerzo para el Clausura 2026

Tigres tiene su segundo refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX con la llegada de César Araújo, mediocampista de Uruguay, que cuenta con 24 años.

El joven sudamericano arriba al futbol mexicano tras haber jugado con el Orlando City SC de la MLS de Estados Unidos en los últimos cuatro años.

PUBLICIDAD

"Mediocampista con potencia, fuerza y experiencia en Selección Uruguaya. ¡César Araújo llega para hacer exámenes médicos y posteriormente firmar con La U de Nuevo León!", fue el posteo en redes sociales por el cuadro mexicano.

EL BALANCE DE CÉSAR ARAÚJO EN SU CARRERA



César Araújo es hermano menor de Maxi Araújo, quien brillara en Toluca y fuera vendido a Europa hace unos meses. Debutó en 2019 con Montevideo Wanderers en 2019 y se fue en 2021 a Estados Unidos.