    ¡Uros Djurdjevic deja la Rojinegra y se pone la de Rayados!

    El futbolista serbio llega al Monterrey al concretar acuerdo con el Atlas para que vista playera de Rayados.

    Baudelio García Espinosa
    De último momento, el Monterrey logró acuerdo por el jugador serbio Uros Durdevic por los próximos tres años y pago de cuatro millones de dólares. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales el reportero de TUDN, Diego Medina.

    Djuka, quien anotó gol del triunfo ante Mazatlán, viajará en las próximas horas a Monterrey para ser presentado este lunes o martes con el primer equipo.

    Lo único que falta del acuerdo es la firma del jugador que también se dará en las próximas horas, al no existir ningún inconveniente entre el futbolista y su nuevo equipo.

    Monterrey juega la Jornada 5 del Clausura 2026 visitando al América, por lo que Djuka podría ver actividad con su nuevo equipo, si el técnico Domenec Torrent así lo determina, ya que el futbolista ha sido titular con los Rojinegros.

    En el Torneo Apertura 2025, Djuka anotó siete goles con el Atlas.

