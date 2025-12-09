Sorteo de la Concacaf Champions Cup: duelos espectaculares para mexicanos
Los 27 participantes ya conocen su suerte de cara al certamen más importante de clubes en el área y con el Cruz Azul como vigente campeón.
El Sorteo de la Concacaf Champions Cup quedó definido para que los equipos conozcan ya su destino para la edición 2026 del máximo certamen del área a nivel clubes.
Cabe recordar que, acorde con el presembrado que hizo la Concacaf, es posible que América y el Inter Miami se enfrenten en los Cuartos de Final de este certamen.
Además, se presentó el balón FSC5000-CCC, mismo que será el oficial para la disputa del certamen internacional.
Cabe resaltar que el ganador de la Concacaf Champions Cup 2026 se ganará un boleto al Mundial de Clubes 2029, además de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026.
PARTIDOS, EQUIPOS Y LLAVES DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
La ruta completa desde la primera ronda hasta la Gran Final quedó definida gracias a este sorteo.
-RONDA 1
- Duelo 1: Pumas (México) vs. San Diego FC (EUA)
- Duelo 2: LA Galaxy (EUA) vs. Sporting San Miguelito (Panamá)
- Duelo 3: Cruz Azul (México) vs. Vancouver FC (Canadá)
- Duelo 4: Monterrey (México) vs. Xelajú (Guatemala)
- Duelo 5: LAFC (EUA) vs. Real España (Honduras)
- Duelo 6: Nashville (EUA) vs. Atletico Ottawa (Canadá)
- Duelo 7: América (México) vs. Olimpia (Honduras)
- Duelo 8: Philadelphia Union (EUA) vs. Defence Force (Trinidad y Tobago)
- Duelo 9: Tigres (México) vs. Forge (Canadá)
- Duelo 10: Cincinnati (EUA) vs. O&M FC (República Dominicana)
- Duelo 11: Vancouver Whitecaps (Canadá) vs. Cartaginés (Costa Rica)
-OCTAVOS DE FINAL
- Toluca (México) vs. Pumas (México) / San Diego FC (EUA)
- Mt. Pleasant (Jamaica) vs. LA Galaxy (EUA) vs. Sporting San Miguelito (Panamá)
- Cruz Azul (México) / Vancouver FC (Canadá) vs. Monterrey (México) / Xelajú (Guatemala)
- Alajuelense (Costa Rica) vs. LAFC (EUA) / Real España (Honduras)
- Inter Miami (EUA) vs. Nashville (EUA) / Atletico Ottawa (Canadá)
- América (México) / Olimpia (Honduras) vs. Philadelphia Union (EUA) / Defence Force (Trinidad y Tobago)
- Tigres (México) / Forge (Canadá) vs. Cincinnati (EUA) / O&M FC (República Dominicana)
- Seattle Sounders (EUA) vs. Vancouver Whitecaps (Canadá) / Cartaginés (Costa Rica)
FECHAS DE LAS ETAPAS DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
- Primera ronda (cinco semanas, del 3 al 26 de febrero
- Octavos de Final: ida 10-12 de marzo, vuelta 17-19 de marzo
- Cuartos de Final: ida 7-9 de abril, vuelta 14-16 de abril
- Semifinales: ida 28-30 de abril, vuelta 5-7 de mayo
- Gran Final: 30 de mayo
Para este torneo del área de Concacaf, la Liga MX contará con la presencia de Toluca, América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Pumas, quienes buscarán levantar el trofeo por cuarta vez consecutiva como representantes del futbol mexicano, recordando que el actual campeón es el cuadro Cementero.