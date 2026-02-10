    Liga MX

    La razón por la Gignac se ha salvado de otras expulsiones

    Gignac vio por primera vez la tarjeta roja en la Liga MX, pero se ha salvado en otras ocasiones.

    Por:
    Raúl Martínez
    Después de que André Pierre Gignac fuera expulsado por primera vez en la Liga MX, se dio a conocer que el futbolista se ha salvado de ser expulsado en otras ocasiones debido al idioma.

    De acuerdo con Francisco Arredondo, reportero de TUDN, dentro del arbitraje mexicano le han comentado que es complicado demostrar que Gignac los ofende porque habla en francés.

    Me decían algnos miembros del arbitraje que es muy complicado poder demostrar que te insulta Gignac porque habla bajito y mezcla el francés con el español”, contó Arredondo.

    Ante esto, Marc Crosas analista de TUDN, señaló que eso debería ser mentira ya que el jugador de los Tigres ha mencionado que habla fuerte, pero no ofende.

    Por otro lado, se dio a conocer que Gignac se salvó de haber recibido un partido más de suspensión luego de que el comisario no reportara una falta más del francés al término del partido.

    Él pudo haber alcanzado más partidos de suspensión si el comisario del partido lo reporta por haber regresado del vestidor a la cancha al terminar el partido. Era un partido más de sanción”, agregó Francisco Arredondo.

    André Pierre Gignac cumplió su partido de expulsión en el partido donde los Tigres derrotaron a Santos como parte de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Liga MXTigresAndré-Pierre Gignac

