Liga MX Nico Ibáñez espera su futuro en la Liga MX de esta manera Tigres y Cruz Azul se mantienen en pláticas para que el jugador pueda salir.

Por: Raúl Martínez

IMÁGENES EXCLUSIVAS: Así espera Nico Ibáñez su futuro en Liga MX



En las últimas horas se mencionado que Nico Ibáñez sería jugador del Cruz Azul luego de que los Celestes no sellaran el fichaje de Joao Pedro, sin embargo, el futbolista sigue en Monterrey a la espera de que se decida su futuro.

Y es que el atacante fue captado por las cámaras de TUDN en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey mientras Tigres y el conjunto de la Máquina llegan a un acuerdo por el jugador para que pueda tomar el vuelo a la capital mexicana.

De acuerdo con reportes el Cruz Azul mandó su primera oferta el domingo y la motivación que tienen la escuadra de La Máquina es que Nico Ibáñez fue registrado en la Sub-21, por lo cual una posible transacción podría facilitarse.

Cabe destacar que el mercado de fichajes del futbol mexicano cierra a las 11:59 pm del Centro de la Ciudad de México, por lo que la Máquina tiene una horas más para llegar a un acuerdo con los regiomontanos.