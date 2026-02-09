    Liga MX

    Nico Ibáñez espera su futuro en la Liga MX de esta manera

    Tigres y Cruz Azul se mantienen en pláticas para que el jugador pueda salir.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video IMÁGENES EXCLUSIVAS: Así espera Nico Ibáñez su futuro en Liga MX

    Más sobre Liga MX

    Henry Martín habla de sus lesiones y la relación que se rompió con la afición
    2 mins

    Henry Martín habla de sus lesiones y la relación que se rompió con la afición

    Liga MX
    América se refuerza con Thiago Espinoza
    1 mins

    América se refuerza con Thiago Espinoza

    Liga MX
    Toluca anuncia la renovación de Paulinho y Franco Romero
    1 mins

    Toluca anuncia la renovación de Paulinho y Franco Romero

    Liga MX
    Fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concreta a horas del cierre de mercado
    1 mins

    Fichaje de Gabriel Fuentes en América no se concreta a horas del cierre de mercado

    Liga MX
    Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6
    1 mins

    Jonathan Pérez, refuerzo de Chivas, llega a México de cara a la Jornada 6

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario
    1 mins

    Cruz Azul vs. Tigres, partido de la Jornada 6 de Liga MX, cambia de horario

    Liga MX
    Nico Ibáñez, entre Tigres y Cruz Azul: ¿dónde jugará en la Liga MX?
    1 mins

    Nico Ibáñez, entre Tigres y Cruz Azul: ¿dónde jugará en la Liga MX?

    Liga MX
    Voces de la Cancha: América vs. Monterrey
    2:28

    Voces de la Cancha: América vs. Monterrey

    Liga MX
    América va por otro refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes
    1 mins

    América va por otro refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes

    Liga MX
    Chivas cierra el fichaje de Jonathan Pérez, jugador proveniente de la MLS
    1 mins

    Chivas cierra el fichaje de Jonathan Pérez, jugador proveniente de la MLS

    Liga MX


    En las últimas horas se mencionado que Nico Ibáñez sería jugador del Cruz Azul luego de que los Celestes no sellaran el fichaje de Joao Pedro, sin embargo, el futbolista sigue en Monterrey a la espera de que se decida su futuro.

    PUBLICIDAD

    Y es que el atacante fue captado por las cámaras de TUDN en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey mientras Tigres y el conjunto de la Máquina llegan a un acuerdo por el jugador para que pueda tomar el vuelo a la capital mexicana.

    De acuerdo con reportes el Cruz Azul mandó su primera oferta el domingo y la motivación que tienen la escuadra de La Máquina es que Nico Ibáñez fue registrado en la Sub-21, por lo cual una posible transacción podría facilitarse.

    Cabe destacar que el mercado de fichajes del futbol mexicano cierra a las 11:59 pm del Centro de la Ciudad de México, por lo que la Máquina tiene una horas más para llegar a un acuerdo con los regiomontanos.

    Video ¿Cruz Azul o Tigres? Nico Ibáñez decidirá
    Relacionados:
    Liga MXNicolás IbáñezTigresCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX